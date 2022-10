Daniele, Sofia, Serena Grace, Sara, figli di Dodi Battaglia/ “Mi hanno aiutato…”

Sofia e Serena Grace, chi sono le figlie di Dodi Battaglia

Daniele, Sofia, Serena Grace e Sara sono i figli di Dodi Battaglia. L’artista è stato sposato negli anni ’70 con Louise Van Buren, incontrata al Vum Vum di Roma. Dalla loro unione, nel 1975 nasce Sarah Elisabeth e due anni dopo arriva Serena Grace. La primogenita di Battaglia ha avviato una carriera da diplomatica, mentre Serena è una designer di moda. Entrambe hanno scelto percorsi di vita distanti dal padre e dal mondo della musica. A loro due suo padre dedicò ‘Più in alto che c’è’, primo album da solista uscito nel 1985 e che vedeva anche la partecipazione di Vasco Rossi. Il matrimonio con la discendente di Martin Van Buren termina nei primi anni Ottanta, quando Dodi ritrova l’amore al fianco di Loretta Lanfredi. L’attrice ed il chitarrista hanno tenuto la loro relazione lontano dai riflettori, ed ha portato alla nascita del terzo figlio dell’artista, Daniele nato nel 1981.

Seguendo le orme del padre e della madre, Daniele Battaglia si è fatto largo nel mondo della radio dapprima diventando un notissimo speaker, per poi partecipare e “L’Isola Dei Famosi” come naufrago e successivamente da inviato. Dopo la separazione, Dodi Battaglia incontra Paola Toeschi, che l’ha reso padre di Sofia nata nel 2005 e con la quale presenta all’altare per la terza volta nel 2011. Il musicista è anche nonno: nel 2009 la secondogenita Sara ha dato alla luce Victoria divenendo così il primo Pooh a diventare nonno.

Sofia Battaglia, nata dall’unione di Dodi con Paola Toeschi, è quella che più ha ereditato la passione per la musica da suo padre. Ha studiato pianoforte dando anche un saggio della sua bravura in televisione, durante un collegamento con ‘Domenica Live’ da casa, mentre il suo celebre papà era ospite in studio. La mamma Paola Toeschi ha dovuto affrontare un tumore al cervello, poi superato. E la ragazza ha giocato un ruolo fondamentale nel far si che la donna non smarrisse la bussola per lo sconforto. Sul figlio Daniele, Dodi ha rivelato: “Daniele è di una simpatia travolgente. È l’unico mio figlio maschio. Il rapporto con il maschio è diverso dalle femmine. Con il maschio siamo, non dico fratelli, perché i padri sono padri e i fratelli sono fratelli, però c’è un altro tipo di colloquialità e di intimità: gli voglio un grande bene”, ha detto qualche anno fa a Storie Italiane.

Nel 2005 è nata Sofia, ultima figlia di Dodi Battaglia, che a inizio settembre ha perso la madre Paola: “Ecco, adesso, io ho la fortuna di avere come obiettivo mia figlia. Dover andare avanti per lei è una forza enorme. Sofia è forte, è una ragazza ormai, porta con orgoglio e dignità il cognome di famiglia, ma è sempre un cuoricino di 15 anni”, ha confessato il chitarrista dei Pooh al Corriere della Sera dopo la morte della moglie.













