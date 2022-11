Daniele, suicida per finto amore in chat/ Genitori “Lui dolce, lei voleva foto nudo”

Roberto e Lucia sono i genitori di Daniele, il ragazzo che si è tolto la vita dopo una delusione amorosa e caso di cui si erano occupati a Le Iene. Oggi i genitori di quel ragazzo di 24 anni di Forlì sono stati ospiti negli studi de I Fatti Vostri. Le prime parole sono per quel tragico giorno in cui il giovane si era tolto la vita: “Siamo tornati a casa dal lavoro io e mio figlio Daniele, poi sono andato a fare una passeggiata con mia moglie e quando siamo rientrati abbiamo trovato nostro figlio impiccato in mansarda. Non avevamo notato nulla da strano, solo un po’ distratto dal lavoro”.

Lucia, la mamma, ha preso la parola: “Era un ragazzo dolce, educato, lavorava nell’impresa con il babbo”. I genitori erano all’oscuro di questa relazione via internet: “Non sapevamo nulla, era molto riservato sulla sua vita privata”, ha spiegato poi il padre di Daniele. “Dopo la morte è stato sequestrato il cellulare e dopo una settimana ci hanno ridato il cellulare, spulciando dentro, visto che ci tormentavamo, abbiamo scoperto un rapporto conflittuale con questa ragazza. C’erano 8mila messaggi? Si, ce ne erano molti. Il rapporto era nato con il covid – ha proseguito il padre – poi man mano che le cose si aggiustavano Daniele aveva chiesto più volte di vedersi di persona, ma Irene diceva che veniva da un’altra storia e non se la sentiva”.

DANIELE, SUICIDA DOPO DELUSIONE D’AMORE, LA MAMMA: “ERA MOLTO ROMANTICO”

La mamma di Daniele ha ripreso la parola: “Era un ragazzo molto romantico”, mentre Irene sembrava più interessata ad altro: “Lei chiedeva prevalentemente nudo – ha spiegato ancora Roberto – all’inizio c’era una corrispondenza amorevole, ma prevaleva la fase del nudo, perchè era anche un bel ragazzo prestante e sportivo. Lui non stava in cameretta”. Ad un certo punto Daniele scopre sul web foto di una ragazza identica alla sua Irene: “Irene gli scarica addosso tutte le colpe”, ha proseguito il papà di Daniele.

E in questa storia drammatica ci sono anche altre due persone, Claudia, amica di Irene, e Brahim, fratello della ragazza: “La prima diceva a Daniele che doveva combattere, mentre Brahim faceda dà paciere. Ho sentito tante chiacchiere su questa storia ma bisognerebbe andare a fondo”. Arriva quindi la mattina del suicidio: “Irene contatta Daniele e gli dice che poteva bloccarlo”. Alla fine si è scoperto che dietro a queste figure vi fosse un uomo di 64 anni, che si è suicidato dopo un servizio de Le Iene: “Lui ha detto che si è comportato così per un gioco, uno scherzo, ma non è stato così”, hanno concluso i genitori di Daniele.











