Daniele Doria è il vincitore di Amici 2025. Domenica, 18 maggio, si è conclusa la 24esima edizione del celebre talent show di Canale 5, che ha visto trionfare il ballerino 18enne in una finale piena di colpi di scena. La sua vittoria è stata piuttosto inaspettata, riuscendo a superare a sorpresa il cantante Trigno, amatissimo dal pubblico grazie alla sua musica e alla storia d’amore con la ballerina Chiara Bacci. Ma non solo, Daniele ha anche battuto nella categoria danza Alessia Pecchia, da molti considerata la favorita, tanto che lei sembrava non aspettarsi un simile risultato.

Contro ogni pronostico, però, l’allievo della squadra di Alessandra Celentano ha conquistato il maggior numero di voti, portando a casa la coppa. Durante il suo percorso nel programma, Daniele ha guadagnato l’affetto di molti spettatori, e non solo. A quanto pare, anche lo staff di Amici si era particolarmente affezionato a lui, in modo speciale i ballerini professionisti, che hanno reagito con grande entusiasmo al suo trionfo. Nelle ultime ore, infatti, è circolato sul web un video in cui si possono vedere i festeggiamenti del corpo di ballo per il giovane napoletano.

Vincitore Amici 2025: il corpo di ballo festeggia il trionfo di Daniele Doria

Dopo la finale di Amici 2025, è circolato sui social un video del backstage dello studio, dove lo staff e i professionisti del programma attendevano impazienti il verdetto finale per scoprire chi avrebbe vinto tra Trigno e Daniele Doria. Ebbene, nel momento in cui è stata svelata la carta con il nome di Daniele, i ballerini sono esplosi di gioia, festeggiando con entusiasmo il trionfo del 18enne. Tra tutti, spiccava Simone Nolasco, visibilmente felice per la vittoria di un ballerino così giovane e talentuoso. Probabilmente, i professionisti avrebbero esultato in ogni caso oppure, semplicemente, erano felici di vedere la danza finalmente premiata, considerando che di solito è il canto a spuntarla.

Nonostante ciò, il video ha sollevato qualche critica tra i fan. Alcuni hanno insinuato che i professionisti avessero mostrato una preferenza palese per Daniele, dando l’impressione di tifare apertamente per la sua vittoria, a discapito di Trigno. Secondo alcuni utenti, questo atteggiamento sarebbe stato poco rispettoso nei confronti del cantante. Ad ogni modo, si tratta di polemiche piuttosto sterili, dato che la scena non è neanche andata in onda, ma è avvenuta nel dietro le quinte, in un momento di festa e spontaneità lontano dalle telecamere.