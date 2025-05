Domenica, 18 maggio, Daniele Doria è stato proclamato vincitore di Amici 24. Il ballerino, appena 18enne, ha stupito tutti superando i favoriti Trigno e Alessia Pecchia, arrivando fino al primo posto. Entrato nella Scuola lo scorso settembre, Daniele ha subito colpito Alessandra Celentano, che lo ha scelto per la sua squadra e lo ha accompagnato per otto mesi, fino alla vittoria. Non solo, ben due allievi della Celentano sono arrivati in finale. Oltre a Daniele, infatti, anche Alessia si è classificata al secondo posto nella categoria ballo.

Un vero trionfo per la Maestra, che in quest’edizione ha ribadito ancora una volta la sua forza e il suo protagonismo nel programma. Dopo la finale, la prof ha voluto condividere un post dedicato alla chiusura di questa stagione, con una riflessione generale e un ringraziamento a tutti coloro che lavorano al talent show. Tuttavia, un dettaglio particolare ha scatenato la polemica. Di cosa si tratta? Nel suo messaggio non c’è stato alcun riferimento alla vittoria di Daniele, il primo suo allievo a vincere l’intero circuito dopo oltre vent’anni ad Amici.

Alessandra Celentano nel mirino dopo la finale di Amici 24: ecco perché

“La fine di Amici porta con sé malinconia, ma anche soddisfazione. Questa edizione ha avuto un valore particolare: la danza è arrivata in finale. E quando la danza trova il suo spazio e viene riconosciuta, è per me sempre una grande gioia“, ha scritto Alessandra sul suo profilo Instagram. A quel punto, gli utenti si sono scatenati nei commenti, chiedendosi come mai la Celentano non abbia riservato nemmeno una parola per il vincitore, Daniele.

In molti si aspettavano almeno una menzione, soprattutto considerando che è la prima volta che un suo allievo conquista la vittoria assoluta del programma. Addirittura, c’è chi ha ipotizzato che la Maestra avrebbe preferito il trionfo di Alessia Pecchia, considerata da molti la sua “favorita” all’interno della squadra. Va però sottolineato che, nel suo post, la professoressa non ha citato nessuno dei suoi tre allievi di Amici 24.