Daniella, Lorenza e Leonardo Parisi, moglie e figli di Giorgio/ Il loro legame

Giorgio Parisi vanta una carriera da ricercatore e accademico ricca di soddsfazioni, ma è diventato noto a non esperti di scienza solo recentemente, dopo che gli è stato assegnato il Premio Nobel per la Fisica. A renderlo orgoglioso non ci sono solo i risultati che ha ottenuto in ambito professionale grazie ai suoi studi, ma anche la sua famiglia.

Giorgio Parisi, cosa ha scoperto/ Le motivazioni del Premio Nobel per la Fisica

Da sempre il fisico ha fatto il possibile per tenere la sua vita privata lontano dalle luci dei riflettori, anche se inevitabilmente un riconoscimento così importante ha attirato su di lui maggiore attenzione da parte dei media, non solo di quelli del suo settore. Tutti loro hanno sempre fatto il possibile per sostenerlo nella sua attività.

Giorgio Parisi/ “Appassionato di danza e di balli grechi, che affetto dopo il Nobel”

Daniella, Lorenza e Leonardo Parisi: da chi è composta la famiglia di Giorgio

Giorgio Parisi non è un uomo realizzato solo sul lavoro grazie alla sua proficua attività da ricercatore, ma lo è anche in ambito privato. Ormai da anni, infatti, è sposato con Daniella, una donna che è comparsa al suo fianco nelle occasioni ufficiali solo raramente.

Dalla loro unione sono nati due figli, Lorenza e Leonardo. Entrambi vantano una carriera professionale che sta regalando loro soddisfazioni importanti. Lei infatti è docente universitaria di Internet Studies e Social Media Management, mentre lui ha deciso di seguire le orme paterne ed è ricercatore presso l’Istituto dei Sistemi Complessi del CNR. Tutti loro hanno voluto essere al suo fianco in occasione della cerimonia organizzata per la consegna del Premio Nobel.

Giorgio Parisi/ “Governi puntano sempre ad aumentare il Pil, ciò contrasta col clima”

© RIPRODUZIONE RISERVATA