Danielle Brooks, star di Orange si sposa/ Dennis Gelis e la proposta a Capodanno

L’attrice Danielle Brooks ha ricevuto più di un semplice bacio di mezzanotte alla vigilia di Capodanno. La simpaticissima Tasha “Taystee” Jefferson di Orange Is The New Black, ha ottenuto un anello di diamanti! La stella della celebre serie TV è fidanzata con Dennis Gelis e da poco è mamma di una bellissima bambina, con il parto avvenuto il 16 novembre scorso. “Non ho mai pensato che uno dei giorni più belli dell’anno per me sarebbe avvenuto la settimana scorsa. Mi sposo con il mio migliore amico. Siamo IMPEGNATI!!. Non vedo l’ora di diventare tua moglie. D&D fino alla fine”, ha scritto su Instagram lo scorso 1 gennaio. L’anello di diamanti incastonato su una fascia d’oro è stato consegnato dal compagno nel corso del party di fine anno. Dopo avere annunciato la lieta novella, uno sciame di celebrità si è diretto tra i commenti per congratularsi con lei. Tra questi anche l’attrice Susan Kelechi Watson , anch’essa fidanzata all’inizio dello scorso anno che ha scritto “Conosco le sensazioni. Benedizioni a te e al tuo fidanzato!”.

Danielle Brooks dopo Orange is the new black si sposa con Dennis Gelis

Messaggi di affetto anche da parte di Gabrielle Union e Janelle Monae che hanno usato gli emoji per esprimere le loro congratulazioni lasciando rispettivamente una lunga scia di cuori e fuoco. Il suo fidanzamento non è stata l’unica cosa memorabile accaduta a Danielle Brooks lo scorso anno. Dopo aver annunciato la sua gravidanza durante l’estate, la coppia ha dato il benvenuto a una bambina il 16 novembre. L’adorabile post su Instagram di Danielle mostra l’abbraccio di coppia e l’anello di fidanzamento. Il 2020 per la star di Orange Is The New Black, inizia chiaramente alla grande: prima il figlio e poi le nozze. A questo punto, pensate che inviterà tutte le “detenute” che nel corso degli anni hanno avuto modo di allietare il pubblico? Non immaginiamo il caos durante il ricevimento… tanti auguri!

