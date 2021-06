Danielle Madam/ Dal lancio del peso al debutto in Rai: “Fare sport mi ha salvata”

Chi è Danielle Madam?

Danielle Madam, 5 volte campionessa di lancio del peso, ha debuttato come conduttrice al fianco di Marco Lollobrigida con “Notti Europee”, in seconda serata su Rai 1 al termine delle sfide tra le nazionali durante Euro2020. “Nelle prime puntate ho sentito un po’ di ansia. Facendo questa esperienza sapevo quello a cui andavo incontro, mi hanno rassicurata e mi ci sono buttata, sto studiando, mi impegno a conoscere. Mi piace sempre fare bene, un minimo di apprensione è normale”, ha confessato in una recente intervista al Radio Corriere Tv.

Del calcio, Danielle Madam ha imparato ad apprezzare il concetto di squadra: “Nel mio sport la preparazione è individuale. Nel getto del peso se va bene o se va male rendi sempre conto solo a te stessa. Nel calcio, a portare al risultato, c’è il fattore di unione, di squadra. Da solo non riesci a fare niente, insieme si può fare tutto”.

Danielle Madam: dopo la laurea punta a Parigi 2024

Sulle pagine del Radio Corriere Tv, Danielle Madam ha raccontato come è nata la passione per l’atletica e in particolare per il lancio del peso: “Mi sono innamorata del mio sport quando ho iniziato a riconoscermi negli insegnamenti che mi stava dando. La vera scintilla è scoccata quando ho trasferito quei valori anche nella vita di tutti i giorni”. A breve taglierà il traguardo della laurea e dopo vorrebbe iniziare ad allenarsi per fare il salto di qualità nel suo sport, magari partecipando alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Nata in Camerun il 23 giugno del 1997, da quando aveva 7 anni vive in Italia, a Pavia, e a seguito della morte dello zio, ha dovuto trasferirsi in una casa famiglia di suore, dove ha vissuto per undici anni: “Lo sport mi ha tenuto lontana da strade brutte che potevo intraprendere. Ho vissuto in comunità con tante ragazze diverse, ognuna aveva il suo carattere, i suoi problemi, potevo lasciarmi trascinare in tutti i modi. Fare sport mi ha salvata allontanandomi da quelle situazioni”. Il 2 giugno 2021 Danielle Madam è diventata cittadina italiana.

