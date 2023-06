Danielle Spencer, moglie Russell Crowe/ Dal matrimonio al divorzio: il presunto tradimento e…

Danielle Spencer, l’incontro e il matrimonio con Russell Crowe

Danielle Spencer è l’ex moglie di Russell Crowe. Dall’incontro sul set al grande amore fino alla separazione. Cosa è successo? Tutto ha iniziato sul set del film set del film The Crossing, del 1990. Lei è una famosissima cantante e attrice, mentre Russell è un attore che muove i primi passi nel mondo del cinema. Tra i due scatta il classico colpo di fulmine. Si innamorano e qualche anno dopo, nel 2003, decidono di pronunciare il lieto si diventando così marito e moglie. Nello stesso anno arriva il primo figlio Charles, mentre nel 2006 nasce il secondo maschietto Tennyson. Un fortissimo e travolgente amore che però si esaurisce nel giro di pochi anni, visto che la coppia nel 2012 annuncia al mondo intero la separazione.

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno proprio sui oscilla dove una giornalista del Sun fa un tranello all’attore scrivendogli: “ho saputo ora della tua separazione. Prego per te e per la tua famiglia” con l’attore de Il Gladiatore che replica: “hey Sarah, è un pensiero molto gentile. Grazie”. Ma cosa è successo tra i due? Inganno a parte, la fine del matrimonio tra Russell Crowe e la moglie Danielle era nota quasi a tutti. I motivi della separazione sarebbero legati al carattere egogentrico dell’attore e qualche presunto tradimento.

Chi è Danielle Spencer, ex moglie Russell Crowe

La fine del matrimonio tra Russell Crowe e l’ex moglie Danielle Spencer è oramai noto a tutti. Secondo il contratto prematrimoniale, la cantante e conduttrice ha diritto a 15,5 milioni di dollari più una serie di aggiunte legate al mantenimento dei figli. Si tratta di cifre importanti, ma non enormi se paragonate al patrimonio dell’attore. Ma chi è l’ex moglie di Russell Crowe? Classe 1969, Danielle è nata il 16 maggio in Australia ed è figlia cantautore e intrattenitore televisivo Don Spencer. Sin da bambina si appassiona al mondo della musica e dello spettacolo accompagnando il padre in giro per il mondo.

Non solo cantante, ha lavorato anche come attrice, anche se la musica è rimasta sempre la sua più grande passione. Nel 2001 debutta con “White Monkey” seguito qualche anno dopo da “Calling All Magicians”. Nel 2011 i primi concerti dal vivo e successivamente la partecipazione al programma di successo “Dancing with the Stars”.











