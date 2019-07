Danika McGuigan, morta attrice e figlia di ex pugile/ Stroncata a 33 anni da leucemia

Danika McGuigan è morta ad appena 33 anni. L’attrice irlandese, figlia del famoso pugile Barry McGuigan, è stata stroncata dalla leucemia. La giovane recentemente aveva recitato in film come “The secret scripture” e in particolare “Philomena”. È stata la sua famiglia a dare il triste annuncio. Danika se ne è andata ieri a causa di una forma aggressiva di leucemia. Il fratello Shane, pugile come il padre, ha pubblicato un post su Instagram in cui saluta la sorella scomparsa, spiegando che ha combattuto contro il male, ma purtroppo ha avuto la peggio. «Ho il cuore spezzato mentre scrivo», comincia così il post addolorato di Shane McGuigan. «La mia bellissima sorella Danika ha perso la sua battaglia contro il cancro». La conosceva molto bene, visto che ne aveva vinta un’altra. «Lo aveva superato una volta lottando quando aveva 11 anni», ha spiegato il fratello. «Non è riuscita a sconfiggerlo di nuovo ma ha combattuto coraggiosamente fino alla fine».

DANIKA MCGUIGAN, MORTA ATTRICE: A 33 ANNI DA LEUCEMIA

Danika McGuigan era nota al pubblico per aver recitato in alcune serie televisive, come Can’t Cope, Won’t Cope, ma anche in produzioni internazionali, come quelle sopracitate. L’attrice è morta nella mattina del 23 luglio. «Ho ricordi che conserverò per tutta la vita e tu vivrai per sempre nella mia anima. Sono così orgoglioso di te! Ti amo per sempre la mia sorellina più grande», ha scritto il fratello nel post pubblicato su Instagram. Shane, che ha seguito le orme del padre diventando uno degli atleti più conosciuti del momento, ha scritto un messaggio carico di dolore per raccontare la condizione della sorella. Ma ha anche espresso il suo sgomento per quanto accaduto, raccontando che la giovane Danika ha dovuto affrontare sin da piccola la battaglia contro il cancro e che tutta la famiglia è ora colpita da una profonda sofferenza per questa tragedia. Così come è grande il cordoglio di quanti hanno avuto modo di conoscere la giovane attrice e di lavorare con lei.





