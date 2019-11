Danika Mori chi è star italiana Pornhub/ “Video hard col mio fidanzato. Mia madre…”

Lei è la star italiana di Pornhub, col fidanzato forma la coppia più famosa del porno. Ci riferiamo a Danika Mori, ospite col suo Steve di Radio Deejay. Fidanzati da 11 anni, entrambi di origini siciliane, condividono su Internet da qualche tempo i loro video erotici diventando una delle coppie più cliccate della pornografia mondiale. Ma Danika Mori e Steve non si considerano dei pornoattori autentici, visto che ci sono dei sentimenti in ballo. Per questo girano i video hard in totale autonomia, quindi quello che mostrano è come fanno l’amore insieme. Ora che tutto il mondo ha scoperto che sono italiani, i due fidanzati sono passati a trovare Linus e Nicola Savino per raccontare come stanno vivendo e gestendo questo momento di grande successo. «Il padre di Stefano è fantastico, ci segue anche su Instagram e ha accettato la nostra scelta. La mia famiglia invece no», ha detto Danika Mori all’emittente radiofonica.

DANIKA MORI, STAR ITALIANA PORNHUB “VIDEO HARD COL MIO FIDANZATO”

«Mia madre mi preferirebbe disoccupata e non pornostar», ha spiegato Danika Mori a Radio Deejay. Col fidanzato Steve ha raccontato che hanno cominciato girando dei video nella loro intimità che poi hanno condiviso sulle piattaforme hard. I loro video più visto ha raccolto 38 milioni di visualizzazioni. La coppia ne realizza prevalentemente “a due”, ma recentemente hanno scelto di coinvolgere un’altra coppia. «È stato tutto in amicizia, li abbiamo scelti perché ci siamo trovati bene. Ma la nostra intenzione è rimanere tra di noi», ha precisato Danika Mori. Che rapporto hanno con il porno? «Guardo i nostri video, non sono ninfomane e non guardo tantissimo porno», ha detto Danika. Ma perché pubblicano i video dei loro rapporti? «A diventare famosi non ci abbiamo mai pensato, anzi l’idea era proprio di mantenere la nostra vita senza diventare figure pubbliche – ha detto la giovane – Adesso, dopo Pornhub e le tante visualizzazioni, ci stiamo divertendo molto».





