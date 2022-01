Danila Sciagura è Laura Pausini, E ritorno da te: Tali e Quali 2022/ Passo falso e…

Danila Sciagura è una grande fan di Laura Pausini e approda a Tali e Quali Show 2022 per omaggiarla con il brano E Ritorno da te. “Mi hanno sempre detto che un po’ la ricordo. E’ sempre stata nella mia vita, fin da quando l’ho sentita cantare La Solitudine”, racconta la concorrente siciliana nella clip di presentazione. La sua performance, tuttavia, non è del tutto convincente. A sentire il parere dei giudici, sembra la meno brillante di questa prima puntata. Loretta Goggi, solitamente molto benevola, esprime un parere negativo: “Ci sono stati tanti momenti in cui eri fuori, forse era troppa l’emozione. Devo dirti che non è stata la migliore delle esibizioni di questa sera, devo essere sincera”.

Danila Sciagura, l’imitazione di Laura Pausini a Tali e Quali Show 2022 non convince

“Sono anche io d’accordo con Loretta. Sei partita bene ma poi sei andata sulle montagne russe…”, commenta Panariello. “Di profilo assomigliavi molto a Laura Pausini. Io so cosa significa stare su quel palco, anche se non ho mai stonato”, ironizza Biagio Izzo, che comunque approva l’esibizione di Danila Sciagura. Più severo Cristiano Malgioglio, che non è convinto: “Laura è una leonessa ma a Danila manca il ruggito del leone”, sentenzia. Serata con più bassi che alti per la concorrente siciliana, passo falso e giudizi non esaltanti.

