Danilo alla Juventus/ Scambio con Cancelo e 35 milioni dal Manchester City

Cancelo al Manchester City e Danilo alla Juventus. L’operazione di calciomercato sta per andare in porto, visto che ieri sono stati compiuti passi avanti decisivi dopo una brusca frenata. Le richieste iniziali del giocatore avevano frenato il club bianconero e bloccato i Citizens, che avevano pensato a lui per sbloccare la trattativa con la Juventus per Cancelo. Quest’ultimo è altamente strategico per Pep Guardiola. L’allenatore lo ritene la chiave per far passare il gioco con maggiore efficacia sulle fasce. E dunque la dirigenza del Manchester City ha discusso a lungo con lo stesso Paratici. Oggi è previsto un nuovo incontro tra le parti, che potrebbe essere anche in corso, per arrivare alla chiusura dell’affare, visto che le intese di massima sono state raggiunte. Il club inglese è disposto ad alzare la posta per portare a termine l’operazione. E infatti l’offerta alla Juventus – secondo la Gazzetta dello Sport – oscilla dai 30 ai 35 milioni di euro, a cui va aggiunto appunto il cartellino di Danilo.

DANILO ALLA JUVENTUS E CANCELO AL MANCHESTER CITY

Il maxi affare tra Manchester City e Juventus oscilla dunque sui 60 milioni di euro. In questo modo la Juventus può fare cassa e al tempo stesso avere un valido giocatore per la fascia. Era importante comunque sbloccare la grana stipendio di Danilo, che stava infatti ingarbugliando la matassa. Inizialmente le distanze sembravano difficilmente colmatili. La proposta della Juventus non era andata oltre i 3 milioni di euro, ma ora il club bianconero è disposto ad avvicinarsi ai 4,5 milioni di euro. E da parte di Danilo è arrivato il via libera a questa prospettiva più ricca. Con Danilo si andrebbe a ricomporre alla Juventus la batteria di terzini che avevamo ammirato al Porto. Sulla sinistra Alex Sandro, sulla destra Danilo. Rispetto a Cancelo, è un laterale meno propenso alle scorribande offensive. Dunque può dare equilibrio a Maurizio Sarri, secondo cui il terzino ideale è quello che sa difendere e tenere la linea. E infatti anche dall’allenatore è arrivato il via libera.

