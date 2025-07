Danilo Amerio, chi è l'artista e autore che ha preso volte al Festival di Sanremo numerose volte scrivendo per altri cantanti?

Il nome di Danilo Amerio si nasconde dietro tanti grandi successi della musica italiana. Il cantautore è anche uno stimato autore, che ha cominciato la sua carriera musicale negli anni Novanta, a poco più di venti anni. Nel 1990, infatti, ha scritto per Anna Oxa “Donna con te”, un brano con il quale l’artista è arrivata quarta, riscuotendo però un grande successo. Da protagonista nel mondo musicale, Danilo Amerio ha lavorato come corista e produttore, scrivendo brani per Mia Martini, Raf, Jovanotti, Marco Masini e tanti altri ancora. Ha lavorato inoltre anche con Giorgio Faletti producendo una canzone storica della musica italiana, “Signor tenente”, arrivata seconda a Sanremo nel 1994.

Nel 1992, Danilo Amerio ha lavorato al suo album d’esordio, prendendo poi parte al Cantagiro con “Buttami via”. Proseguita la sua carriera come autore, è arrivato sesto a Sanremo con il brano “Figli di chi”, cantato da Mietta e dai Ragazzi di via Meda. Diversi, anche negli anni successivi, i successi come autore: ha lavorato ad esempio anche con Pierangelo Bertoli, interpretando con lui la canzone “301 guerre”.

Danilo Amerio, chi è: una vita dedicata alla musica

Danilo Amerio ha dedicato la sua intera vita alla musica. L’artista ha collaborato con tantissimi cantanti di un certo calibro, mostrando il suo grande talento nella scrittura ma anche nel canto. È stato infatti anche protagonista per quattro volte al Festival di Sanremo tra il 1992 e il 1995: ha cantato anche due volte tra i big. La sua carriera è iniziata da giovanissimo: a soli 14 anni, lui ha scritto il primo brano della sua carriera con Nicola Di Bari, brano che gli è valso anche il primo disco d’oro. Per quanto riguarda la vita privata di Danilo Amerio, non sono molte le informazioni che abbiamo: non è chiaro se sia o meno sposato né se abbia figli.