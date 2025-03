Dai Carramba Boys a Centovetrine: ecco chi è Danilo Brugia

Centovetrine è stata indubbiamente la fiction che gli ha dato maggiore visibilità, facendolo conoscere al grande pubblico. Ma anche Danilo Brugia, come altri colleghi, cominciò la sua carriera entrando a far parte del gruppo dei Carramba Boys, ovvero i ragazzi che affiancavano Raffaella Carrà sul palco, tra danze e numeri pirotecnici. Oggi Danilo lavora come speaker radiofonico, nel 2019 e nel 2022 ha ottenuto il premio Microfono d’oro, dimostrando di essere un conduttore molto capace, oltre che appassionato.

Danilo Brugia, chi è l'ex compagna Alessia Izzo e perché si sono lasciati/ Da lei il terzo figlio Lorenzo

Per quanto concerne la sfera privata, Danilo Brugia, è sempre stato molto attento a custodire la propria privacy, ma alcuni anni fa confidò di aver vissuto una grave perdita quando era sposato con la moglie Flavia. “Scoprì di aspettare il nostro secondogenito esattamente un anno dopo che aveva subito un aborto spontaneo…”, le sue parole.

Danilo Brugia, la grave perdita di un figlio ed un sogno sfumato

La vita sentimentale dell’attore è stata certamente molto movimentata e turbolenta per certi versi, considerando le tante relazioni vissute negli anni dall’attore. Con l’ex moglie Flavia ha avuto due figli,

Emiliano e Mattia, poi si è legato all’attrice Alessia Izzo, figlia di Biagio Izzo, con la quale ha messo al mondo un altro figlio, Lorenzo. La storia d’amore con Alessia, però, non è andata a buon fine e in una delle tante interviste rilasciate in tv, Danilo ha spiegato che vi erano numerose difficoltà, probabilmente anche dettate dalla faticosa gestione dei figli.

Piccola curiosità, da piccolo voleva diventare un calciatore. A Vanity Fair, Danilo Brugia ha raccontato alcuni aneddoti a tal proposito, sottolineando la sua passione per il mondo del calcio. “Ci ho giocato per dodici anni ma continua ad allenarmi con la nazionale cantanti”, le sue parole.