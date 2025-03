Danilo Brugia, dalla storia con l’ex compagna Alessia Izzo la nascita del terzo figlio Lorenzo

Danilo Brugia e Alessia Izzo hanno vissuto una storia d’amore intensa e altalenante per tre anni della loro vita. Con la sua ex compagna, l’attore di CentoVetrine è diventato papà per la terza volta, dopo aver avuto altri due figli da una precedente relazione. Le cose con Alessia però non sono andate per il verso giusto e nel periodo più delicato, la Izzo e Danilo hanno detto basta. In una vecchia intervista rilasciata a Storie Italiane, Brugia ha ammesso di aver vissuto dei momenti difficili con la sua ex compagna, dividendo le colpe equamente.

Ad incidere negativamente, secondo l’attore, anche i precedenti che volente o nolente si trascinava dal suo passato. “Io mi portavo un bagaglio davvero pesante, ero già separato e la vita di un uomo separato è complicata”, aveva raccontato il volto di CentoVetrine.

Danilo Brugia, l’ex attore di Centovetrine spiega perché finì con Alessia Izzo: “Dovevo affrontare dei problemi…”

Stando a quanto raccontato dallo stesso Danilo Brugia, la storia con Alessia sarebbe precipitata dopo un anno dalla nascita di Lorenzo. “Arrivi ad un certo punto che hai bisogno di ricaricarti e questo fatto incideva molto sul nostro rapporto”, ha confessato ancora l’attore. Ad un certo punto, evidentemente, i problemi hanno preso il sopravvento e Danilo e Alessia Izzo hanno preferito prendere strade diverse.

Oggi non è chiaro se Brugia abbia ritrovato l’amore, ma una cosa è sicura: assieme all’ex compagna fa di tutto per non far mancare nulla al figlio Lorenzo. Così come ha sempre fatto per il primogenito Emiliano e il secondogenito Mattia, nati da una precedente storia d’amore. “Avere dei figli da gestire non è semplice ed io questi problemi dovevo affrontarli”, ha ricordato Brugia.