Danilo Brugia/ “Conobbi Giovanni Paolo II da bimbo poi lo interpretai in un musical”

Danilo Brugia è stato ospite stamattina presso gli studi di “C’è Tempo Per”, in diretta su Rai Uno. Entrando negli studi, dopo essersi accomodato sulla classica sedia, ha spiegato: “Io sono padre di tre maschietti, mi stanno guardando sicuramente, forse Lorenzo il piccolino sta dormendo, fa due anni il primo ottobre”. Durante la puntata odierna si è affrontato il tema della crescita, e l’attore romano ha spiegato: “Quello che mi ha fatto crescere rapidamente è stata la fiction ‘Centovetrine‘, mi ha dato la popolarità e mi ha fatto crescere come attore, ma l’esperienza che porto nel cuore è un musical che ho fatto sul Papa Giovanni Paolo II. L’ho conosciuto quando ero piccolino con mio papà – ha svelato Brugia – avevo 8/9 anni e ho avuto l’onore di stringere la mano ad un futuro santo. Interpretarlo è stato un onore e una responsabilità – ha proseguito – e mi ha dato tanto spiritualmente”. In studio c’era anche Cristiana Ciacci, figlia di Litte Tony, e Brugia ha detto a riguardo: “Ho avuto l’onore di lavorare con Little Tony ad una Domenica In del 2003, era un grande uomo ed era un artista straordinario, era economiabile, io ho avuto il piacere di averlo avuto accanto”.

DANILO BRUGIA E LA FINE DELLA STORIA D’AMORE CON ALESSIA IZZO

Danilo Brugia, oltre al già citato ‘Centovetrine’, ha recitato in ‘Le tre rose di Eva 4’, ‘Provaci ancora prof 6’, ‘Tutto può succedere 3’, e molte altre fiction e serie tv, prendendo parte anche all’edizione 2012 di “Tale e quale show”, noto programma condotto da Carlo Conti in cui i personaggi famosi “imitano” i loro colleghi. Numerosi anche gli spettacoli teatrali a cui ha preso parte come ad esempio Titanic, Lady Oscar, ma anche Tre attori in affitto, Varietà romane e molti altri ancora. Danilo è stato fidanzato con la figlia di Biagio Izzo, Alessia, ma dopo una relazione di due anni e un figlio, la loro storia d’amore era terminata ad ottobre dell’anno scorso: «La decisione è stata di Alessia, ma io non l’ho contrastata – aveva raccontato ad agosto 2019 lo stesso Brugia al settimanale Diva e Donna – sarei andavo avanti perché la scelta fatta con lei e la voglia di costruire una famiglia le confermo, un amore come il nostro non può essere svanito nel nulla, almeno per quanto mi riguarda, ma riconosco problematiche che andrebbero risolte. Io avrei cercato di risolvere tutto piano piano, ma mi assumo le mie responsabilità e non colpevolizzo nessuno».



