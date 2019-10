Danilo Brugia/ Fra la fine dell’amore con Alessia Izzo e gli impegni a teatro

Danilo Brugia, attore e cantante italiano, sarà ospite stamane della trasmissione di Rai Uno, Storie Italiane. Il 41enne speaker radiofonico romano, che ha recentemente vinto il premio “Microfono d’Oro 2019” nella categoria musica, chiacchiererà qust’oggi della sua vita privata e dei suoi impegni lavorativi con Eleonora Daniele. Un 2019 positivo dal punto di vista lavorativo, un po’ meno per quanto riguarda l’amore, visto che nelle scorse settimane si è conclusa la storia d’amore con Alessia Izzo, figlia del noto attore comico Biagio. I due hanno avuto una relazione di circa due anni durante la quale è nato anche il piccolo Lorenzo, di un anno. «La decisione è stata di Alessia – aveva raccontato ad un’intervista a Diva e Donna subito dopo la fine della storia, lo stesso Danilo – ma io non l’ho contrastata. Sarei andavo avanti perché la scelta fatta con lei e la voglia di costruire una famiglia le confermo, un amore come il nostro non può essere svanito nel nulla, almeno per quanto mi riguarda, ma riconosco problematiche che andrebbero risolte».

DANILO BRUGIA A STORIE ITALIANE

Brugia ha alle spalle anche un matrimonio fallito, quello con l’ex moglie Flavia Pomarico da cui ha avuto due figli, Mattia di anni 11 ed Emiliano di anni 13. Sembrava avesse trovato l’amore della sua vita, come aveva spiegato anche durante un’ospitata a Pomeriggio 5, ma qualcosa deve essere andato storto, e l’attore, cantante e speaker radiofonico, ha deciso di separarsi dalla mamma del suo terzo figlio. A Storie Italiane Danilo Brugia affronterà senza dubbio l’argomento, spiegando probabilmente più nel dettaglio i motivi della fine di questa relazione che sembrava andare a gonfie vele. La cosa certa è che l’attore romano potrà consolarsi con il lavoro, visto che sono numerosi gli impegni in programma nelle prossime settimane, fra cui l’edizione italiana del musical spagnolo “l’ascensore”, scritto e musicato da José Masegosa, e pluripremiato in Spagna: appuntamento al 7 gennaio al teatro San Babila di Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA