Danilo D’Agostino, chi è e carriera dell’attore: dalla musica alla recitazione

Oggi pomeriggio, nella nuova puntata de La volta buona in onda su Rai 1, ampio spazio verrà dedicato a Il Paradiso delle Signore che ormai è destinato al finale di stagione. In studio da Caterina Balivo ci sarà anche Danilo D’Agostino, che nella amatissima soap opera interpreta il personaggio di Matteo Portelli, fratellastro di Marcello; ma, oltre al successo riscontrato nella popolare serie tv, cos’altro sappiamo della vita dell’attore tra carriera e curiosità?

Nato a Torino ma originario di una famiglia pugliese-calabrese, prima ancora di avvicinarsi al mondo della recitazione si è appassionato di musica sin da bambino, prediligendo il pianoforte. La sua carriera l’ha poi però avvicinato alla recitazione quando, sempre presso il capoluogo piemontese, ha iniziato a frequentare l’Accademia Attori per specializzarsi nella materia e affinare la tecnica, sognando un giorno di diventare un grande attore.

Danilo D’Agostino, il cinema e il successo ne Il Paradiso delle Signore

Danilo D’Agostino, pur non accantonando la passione per la musica che l’ha sempre accompagnato nel corso della sua vita, ha così deciso di intraprendere la carriera da attore. Tra le sue esperienze sul set lo troviamo nel 2021 nel cast di Tre sorelle di Enrico Vanzina e, nel 2023, sempre al cinema diretto da Walter Garibaldi in Nonna ci produce un film. Ma il grande successo è ovviamente riconducibile a Il Paradiso delle Signore, soap di Rai 1 nella quale è atterrato nel 2023 conquistando un grande successo con il personaggio di Matteo Portelli.

Un personaggio piuttosto interessante che ha movimentato e non poco trama e dinamiche della soap, a cominciare dal legame di parentela con Marcello, di cui è fratellastro. Il suo ingresso nel mondo del Paradiso è arrivato in sostituzione di Vito Lamantia nelle vesti di nuovo contabile dell’atelier e, anche per lui, non sono mancate le dinamiche sentimentali: nella serie, infatti, si è innamorato di Maria e si è fidanzato con lei dopo che quest’ultima ha lasciato Vito per lui.