Danilo D’Agostino ha una fidanzata?/ Dall’ex Christina Bertevello a oggi: la vita privata dell’attore

Danilo D’Agostino e la vita privata dell’attore de Il Paradiso delle Signore

Danilo D’Agostino è uno dei grandi protagonisti de Il Paradiso delle Signore, nella stagione ancora in corso. Il suo personaggio è Matteo Portelli, una new entry che ha stravolto e non poco gli equilibri tra i protagonisti. Fratellastro di Marcello, Matteo nella serie si è avvicinato sempre più a Maria: la complicità tra i due è evidente ed è scoccato anche un bacio appassionato. La Puglisi ha messo in discussione la storia d’amore con Vito, già in seria crisi, e l’attrazione verso il Portelli è stata forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha portato alla rottura nella coppia.

Ma, nella vita reale, Danilo D’Agostino ha una fidanzata? Il giovane attore, classe 1994, è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Sono pochissime le informazioni disponibili a tal riguardo, dal momento che è molto discreto e ha sempre preferito tutelare la propria privacy, evitando di darla in pasto al mondo del gossip.

Danilo D’Agostino, da Christina Bertevello a oggi: l’attore ha una fidanzata?

Tra le poche informazioni disponibili sulla vita privata di Danilo D’Agostino, sappiamo che è stato fidanzato tanti anni fa con l’influencer Christina Bertevello. È possibile dedurlo dal profilo Instagram dell’attore, dove, scorrendo fra le immagini postate, si risale al 2017, anno in cui sono state condivise alcune foto di coppia. Tuttavia, da quell’anno in poi, i due non sono più comparsi insieme e, al momento, non sono chiare le motivazioni che hanno spinto la coppia a lasciarsi e a prendere strade separate.

Ad oggi, inoltre, non ci è dato sapere se Danilo D’Agostino ha una nuova fidanzata al suo fianco o se il suo cuore è sentimentalmente libero. La sua speranza è comunque quella di trovare l’anima gemella, la donna della sua vita. Così come potrebbe capitare al suo personaggio, Matteo Portelli, sempre più vicino a Maria ne Il Paradiso delle Signore.











