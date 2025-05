Danilo D’Agostino, vita privata dell’attore: c’è una fidanzata al suo fianco?

Nuovo appuntamento oggi pomeriggio, venerdì 2 maggio 2025, con La volta buona su Rai 1; in studio da Caterina Balivo ci sarà spazio anche per Danilo D’Agostino, tra gli amatissimi protagonisti de Il Paradiso delle Signore nel ruolo di Matteo Portelli. Il suo personaggio nella soap vive di intrecci sentimentali con Maria Puglisi, in una relazione fatta di numerosissimi alti e bassi e che ha spesso tenuto banco tra le dinamiche della narrazione; cosa sappiamo invece della vita privata dell’attore? Nella sua vita c’è spazio per un amore?

Manuela Arcuri: “Stravolta la mia vita per mio figlio Mattia”/ “Seconda gravidanza? Forse è tardi…”

Ebbene, al momento le informazioni sulla sfera sentimentale e amorosa di Danilo D’Agostino sono pressoché inesistenti. Non sappiamo infatti se al suo fianco ci sia una fidanzata, essendo lui stesso piuttosto riservato e ben lontano dai riflettori della cronaca rosa, e preferendo tutelare al massimo la propria privacy.

Maria, figlia di Carmen Russo: “Sono diventata capitano della mia squadra di calcio”/ La mamma: “E’ cambiata"

Danilo D’Agostino, l’ex fidanzata Christina Bertevello e la vita sentimentale oggi

In merito alla vita privata di Danilo D’Agostino dunque non vi sono moltissime informazioni. In passato l’attore de Il Paradiso delle Signore ha avuto una storia d’amore con l’influencer Christina Bertevello, risalente al 2017, ma da quel momento in poi non sono più emerse informazioni sulla coppia. Sul profilo Instagram dell’attore, inoltre, non vi sono contenuti inerenti alla sfera personale, preferendo invece pubblicare scatti e video relativi al suo lavoro e alla sua carriera.

Delitto Garlasco/ Avv. Stasi choc: “Mi aspetto delle sorprese...”

Dunque è una vita privata “top secret” quella di Danilo D’Agostino, che magari proprio oggi pomeriggio nel salotto de La volta buona potrebbe sbilanciarsi con qualche dettaglio o informazione in più sul tema amore.