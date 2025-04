Danilo e Fabrizio Mileto, gaffe a The Couple nella prova “le foto mozzafiato”

Il debutto di The Couple questa sera su Canale 5 si accende di sfide e divertenti giochi, ma anche di gaffe ed errori madornali che scatenato le risate e lo sgomento in studio. Ilary Blasi ha dato il via alla prima edizione di questo nuovo reality Mediaset, cui partecipano 8 coppie di concorrenti, e due di queste si sono sfidate nella prova intitolata “le foto mozzafiato”: da una parte le ex Veline di Striscia la Notizia Thais Wiggers ed Elena Barolo, dall’altra i fratelli “Nip” Danilo e Fabrizio Mileto.

E proprio i due fratelli si sono resi protagonisti di diverse gaffe durante la prova, che prevedeva di indovinare alcune fotografie attraverso semplici suggerimenti. Quando è stato il turno dei due fratelli, infatti, c’è stato spazio per numerosi scivoloni. Per esempio, di fronte all’immagine di Dante Alighieri descritto da Danilo come “personaggio mistico, ha un naso lungo e vestito di rosso“, Fabrizio ha risposto correttamente ma il fratello ha subito negato, sostenendo che quello nell’immagine non fosse il sommo poeta. Ilary Blasi, a quel punto, è intervenuta ironica: “Ma come no? È Dante Alighieri, chi pensavi che fosse?“.

Danilo Mileto: “Sardegna? Una regione dove fa caldo e che non è in Italia!“

Ma la scia di scivoloni dei fratelli Mileto non è finita qui perché, di fronte all’immagine di Napoleone Bonaparte, Danilo è rimasto bloccato e ha preferito passare la risposta, con Ilary Blasi che l’ha incalzato: “Ma come passi?“. Al punto che, dopo la prova, la conduttrice chiede alla regia di mostrare nuovamente la foto del celebre generale francese.

Spazio durante la prova anche ad uno “strafalcione geografico”, con lo stesso Danilo, incaricato di far indovinare il fratello, che di fronte all’immagine della Sardegna evidenziata in rosso l’ha così descritta: “Una regione dove fa tanto caldo ma non è in Italia!“. Dichiarazione che suscita clamore e risate in studio, con la Blasi spiazzata: “Ma come? Certo che fa parte dell’Italia!“. La conduttrice, a fine prova, incalza ironica Danilo con una battuta: “Quindi la Sardegna non fa parte dell’Italia?“.

