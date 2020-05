Danilo Gallinari/ “In NBA bisogna valutare tutto, arrivano proposte”

Pubblicità

Danilo Gallinari tra le vittime della nuova puntata di “Emigratis 3“, il programma del duo comico Pio e Amedeo trasmesso in replica su Italia 1. Durante l’ultima puntata della terza edizione del divertentissimo programma del duo foggiano ritroviamo anche il cestista italiano che ha contributo alla realizzazione del sogno di Michele, un giovane ragazzo autistico che sognava un viaggio in America. Un sogno realizzato grazie allo zampino dei due comici che, dopo tanto sano trash, hanno confezionato una puntata completamente diversa del loro programma. Dopo aver scroccato sulle spalle di personaggi del calibro di Gianluca Vacchi, Chiara Ferragni e Fedez, questa volta Pio e Amedeo hanno fatto felice un giovanissimo ragazzo portandolo in America. Tra momenti divertenti, ma anche spunti di riflessione, Pio e Amedeo sono partiti alla scoperta degli Stati Uniti d’America in compagnia di Michele dove hanno incontrato anche il campione Danilo Gallinari. Il duo comico, infatti, con Michele hanno assistito ad una partita della Nba di basket dove Gallinari gioca. “Grazie ragazzi di aver realizzato il sogno di Michele di conoscere l’America ! E grazie per l’affetto e la sensibilità che gli avete dato. Un caro abbraccio. Fam. Dell’Oglio” sono state le parole scritte sui social dalla famiglia di Michele che ha vissuto un vero e proprio sogno!

Danilo Gallinari stipendio: tra gli atleti più pagati al mondo

Danilo Gallinari è tra gli atleti più pagati al mondo. Proprio così, per il MF-Milano Finanza, lo stipendio del cestita italiano, professionista in NBA con gli Oklahoma City Thunder, è tra i più alti. Stando a quanto rivelato dalla rivista nel biennio 2017-2019, il Gallo avrebbe percepito circa 21,5 milioni di euro all’anno. Una cifra da record per il campione che in questi giorni ha rilasciato una serie di dichiarazioni durante una video chiacchierata con Cantieri Aperti 365 rivelando le sue preoccupazioni per il futuro dello sport. “Ogni giorno ci svegliamo sperando di avere delle notizie ufficiali, che sia di una ripartenza o meno, ma c’è ancora poco in realtà, dunque bisogna tenersi in forma” – ha detto il cestista che, come milioni di sportivi, sta continuando ad allenarsi in casa. “Gli esercizi in casa li abbiamo praticamente finiti, stiamo aspettando che riapra il campo della società per riprendere la palla in mano il prima possibile. Ripartenza Nba? Se dovessi rispondere adesso direi che al momento non ci sono le condizioni. Se me lo si chiede tra un mese, magari la risposta sarà diversa” ha detto il cestista che, parlando della sua carriera, ha detto: “è un momento della mia carriera in cui cercare di vincere qualcosa. In NBA bisogna valutare tutto e arrivano tante proposte, ma poter giocare per vincere qualcosa sicuramente può essere diverso rispetto ad un team che fa re-building”.



