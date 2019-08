DANILO GALLINARI OPERATO D’URGENZA/ Appendicite nella notte, ecco come sta

Problema di salute per Danilo Gallinari, cestista italiano e professionista in NBA con gli Oklahoma City Thunder. Come riportato dalla FIP, il 30enne di Sant’Angelo Lodigiano è stato sottoposto ad appendicectomia nella tarda serata di ieri, sabato 3 agosto 2019: «L’intervento, effettuato in laparoscopia presso l’ospedale di Verona alla presenza dello staff medico sanitario Azzurro, è perfettamente riuscito». Nulla di grave, dunque, per il giocatore di basket: ora dovrà osservare alcuni giorni di riposo, per poi intraprendere il percorso di riabilitazione e tornare regolarmente ad allenarsi. Secondo una prima stima, Gallinari sarà di nuovo a disposizione per il raduno di Roma della Nazionale di basket italiana, che sta svolgendo la preparazione in vista dei Mondiali in Cina. Non sembra a rischio la sua presenza per il grande evento internazionale, ma è necessario monitorare le sue condizioni giorno per giorno.

DANILO GALLINARI OPERATO D’URGENZA: APPENDICITE, ECCO COME STA

Il raduno di Roma è in programma dal 12 al 14 agosto 2019, quindi c’è fiducia per una pronta guarigione di Danilo Gallinari: il cestita potrebbe rimettersi entro una settimana e tornare a disposizione di Meo Sacchetti. «Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente dallo staff medico sanitario della Nazionale nel raduno in corso a Verona», si legge nella nota ufficiale della FIP. Protagonista con la Nazionale ai campionati europei 2011 e 2015, Gallinari è l’elemento di punta della formazione azzurra e il tempismo di questo problema di salute non è dei migliori: il Mondiale prenderà il via il prossimo 31 agosto 2019 ma filtra ottimismo circa un pieno recupero del “Gallo” entro quella data. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore.





