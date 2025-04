Danilo Grimieri De Ioanni è uno dei concorrenti di The Voice, conosciuto più semplicemente come Danilo al pubblico Rai. Anche lui come gli altri finalisti che venerdì 11 aprile 2025 lotteranno per la vittoria, si è aperto ai telespettatori raccontando la storia della sua vita. E si tratta di una vita decisamente particolare, dato che a soli 26 anni è stato arruolato per partire in missione militare a Mogadiscio. Non solo, dopo aver toccato la costa dell’Oceano Indiano è partito per la Somalia e per il Kosovo.

THE VOICE SENIOR 2025, FINALE 11 APRILE/ Diretta e vincitore: grande esordio con Monica Bruno

Con un bel po’ di rammarico, Danilo Grimieri De Ioanni ha svelato di aver provato molto dolore nel non vedere i suoi figli per così tanto tempo, e che anche questi ultimi hanno sofferto la sua assenza. Quando si trovava fuori dall’Italia, infatti, riusciva a chiamarli solo ogni 15 giorni ed era molto difficile restare in contatto con loro. Ma quello che l’ha aiutato a superare tutto è stata la musica, ecco cos’ha detto durante una puntata di The Voice, prima di esibirsi nel cavallo di battaglia di Joe Cocker, “Unchain My Heart“: “Per me la musica è stata una sana medicina. Sono sempre riuscito ad alzare la testa, a non arrendermi mai“.

Monica Bruno, malattia e morte della madre: "Non riuscivo più a cantare"/ Clerici piange a The Voice

Danilo Grimieri De Ioanni, Clementino commosso dopo le sue parole a The Voice

Danilo Grimieri De Ioanni è oggi in pensione ma ha voluto essere testimone di qualcosa di grande a The Voice, raccontando davanti a tutti di essere tornato dalle sue missioni all’estero come luogotenente ritrovandosi arricchito. Lontano dall’Italia ha potuto assistere a situazioni difficili, “cose che facciamo fatica a immaginare“, spiega il cantante. Dopo la sua esperienza, ha visto il mondo in modo diverso: “Quando si sta fuori, lontano dagli affetti familiari, la musica è una gran cosa e unisce, diventa un momento di condivisione con gli altri“. A fare scalpore è stata la commozione di Clementino, che lo ha lodato davanti a tutti per la sua forza e per la sua carriera.