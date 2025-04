Uno dei concorrenti di The Voice Senior che ha più emozionato è Danilo Grimieri De Ioanni, in grado di far persino piangere Clementino. Il concorrente, aspirante cantante, ha raccontato la sua storia di una vita ricca di avventure ed emozioni. Danilo Grimieri De Ioanni è stato infatti un primo luogotenente dell’esercito, oggi in pensione. Nel corso della sua carriera nell’esercito, Danilo ha avuto modo di conoscere realtà molto diverse da quella che viveva in Italia e questo l’ha portato a formarsi un’idea differente e ad apprezzare molto di più ciò che aveva. Da quarant’anni, Danilo è felice al fianco di sua moglie, con la quale ha messo al mondo anche dei figli. E proprio i figli hanno sofferto molto per via delle assenze del padre. “Riuscivo a chiamarli ogni 15 giorni” ha raccontato Danilo, emozionando tutti. Proprio in quegli istanti complicati, Danilo ha trovato forza nella musica.

“Per me la musica è stata una sana medicina” ha spiegato Danilo Grimieri De Ioanni, che ha poi cantato “Unchain My Heart” di Joe Cocker sul palco di The Voice Senior. Un’esibizione, la sua, che ha fatto emozionare i giudici, che poi si sono appassionati anche alla sua storia, riuscendo ad apprezzare non solamente le sue doti artistiche. Lo stesso Danilo, più avanti, si è esibito in “You are so beautiful“, lasciando tutti a bocca aperta.

Danilo Grimieri De Ioanni, chi è: "La musica unisce".

Dopo la prima esibizione sul palco di The Voice Senior, Danilo Grimieri De Ioanni si è presentato, spiegando di aver vissuto una vita ricca di emozioni. Durante le numerose missioni, infatti, ha avuto modo di vedere immagini e realtà ricche di sofferenze. “Ho iniziato a vedere il mondo da un punto di vista diverso” ha spiegato. Parlando della musica, invece, ha aggiunto: “Quando si sta fuori, lontano dagli affetti familiari, la musica è una gran cosa e unisce, diventa un momento di condivisione con gli altri”.

Lo stesso Danilo, che in carriera ha effettuato numerose missioni in zone di guerra, ha deciso di entrare nella squadra di Arisa. Sarà lui a vincere The Voice Senior? In attesa della finale di stasera, di certo possiamo dire che il suo talento ha convinto tutti e la sua storia ha fatto altrettanto.