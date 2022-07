DANILO MADONIA/ “Varie ed eventuali”: orchestra pop

Appena iniziato l’ascolto di “Varie ed eventuali”, la prima emozione ci ha riportato agli album dei grandi arrangiatori americani Vince Mendoza e Claus Ogerman. Un lavoro di rara bellezza, questo di Danilo Madonia, conosciuto negli ambienti musicali italiani come uno dei migliori tastieristi – pianisti e arrangiatori.

"Chi ha tradito Anna Frank", ritirato libro di Rosemary Sullivan/ "Non attendibile"

Nato a Genova nel 1957, Madonia inizia a suonare la fisarmonica e, a seguire, su consiglio del suo insegnante, si iscrive al conservatorio di Alessandria studiando piano classico con il maestro Raf Cristiano. Sin da piccolo mostra una particolare predisposizione per le tecniche di registrazione e a fine anni Settanta inizia a lavorare nello Studio G di Aldo De Scalzi, con il quale in seguito collaborerà insieme a Pivio, realizzando importanti colonne sonore.

Miguel Bosè: "A 10 anni chiuso in carcassa di cervo"/ "Per aumentare testosterone"

A Genova incontra il bassista Bob Callero (già Osage Tribe e Duello Madre) che lo invita ad entrare nel gruppo di Eugenio Finardi con il quale registra nel 1982 “Dal blu”, album che contiene Le ragazze di Osaka scritto dal cantautore insieme allo stesso Madonia e Francesco Messina. È l’inizio di una carriera che lo porterà a collaborare sia come session man, arrangiatore e produttore con Angelo Branduardi, Fiorella Mannoia, Francesco de Gregori, Eric Clapton, Ron, Eros Ramazzotti, Raf, Lucio Dalla, Adriano Celentano, Anna Oxa, Claudio Baglioni, Luca Carboni, Giorgio Gaber, Elisa, Carmen Consoli solo per citarne alcuni.

“Occhio di bue”/ Il nuovo libro di Claudio Sottocornola

Fondamentale l’esperienza inglese; trasferitosi a Londra per quasi tre anni Madonia entra a far parte dei Moody Blues, storico gruppo, con i quali incide cinque album oltre a tre dvd. L’esperienza inglese gli permetterà di affinare ancora di più le capacità di produttore. Nel 2006 quasi contemporaneamente al suo primo cd solista “Moving on” completamente realizzato a Londra, inizia la collaborazione con Renato Zero, diventando il direttore musicale della sua band. Madonia firma le musiche di numerosi successi del cantautore romano a cominciare dall’album “Presente”, nel quale compone la musica di otto canzoni. L’album riceverà il triplo disco di platino.

Causa la pandemia, Madonia decide di realizzare un nuovo album a suo nome. Sarà un lavoro lungo che lo porterà a sfrondare tanti brani composti per arrivare agli undici inclusi in “Varie ed eventuali”, uscito in cd per la etichetta Danworks e disponibile anche su tutte le piattaforme digitali.

Era un da un po’ di tempo che pensavo di dare un seguito a “Moving”, ma purtroppo, come accade spesso, ci sono altre cose nel mezzo e, i progetti personali tendono a finire sempre in fondo alla lista. Poi è arrivato il Covid che ha stravolto completamente le nostre vite, complicando ulteriormente l’organizzazione e la logistica della costruzione di un “album”. I tempi si sono dilatati, le modalità di registrazione, per forza di cose, sono cambiate e il programma che avevo pensato all’inizio è rimasto nel cassetto. In tutto questo la cosa positiva è che, nel frattempo, sono nate nuove tecnologie che ci hanno permesso di lavorare in modalità remota e, grazie all’infinita disponibilità e talento dei miei vecchi e nuovi amici e compagni di viaggio, sono riuscito in qualche modo a portare a termine tutto quello che avevo in testa… (Danilo Madonia)

Un album assolutamente desueto per il panorama musicale italiano e per un musicista che, da sempre, lavora in ambito pop. Cura degli arrangiamenti, orchestrazioni riuscitissime, sezioni di archi e fiati digitali si fondono con archi e fiati suonati da valenti strumentisti. Gli archi del quartetto Archi dell’Opera vengono, infatti, arricchiti da quelli digitali del CSS, Synful, Album (a opera di Madonia), mentre i fiati e le ance, insieme alla sezione composta dalla tromba e flicorno di Giuseppe Zanza e dal soprano di Bruno Giordana, vengono rafforzati dalla sezione fiati digitale SWAM. Madonia, nei suoi interventi solistici appare essenziale e ispirato, mostrando la massima attenzione all’equilibrio delle strutture e delle esecuzioni.

Apertura con Gli Occhi di Gagarin dal maestoso incedere orchestrale con il tema suonato a turno dal corno inglese (Valeria Trofa), il violino e il flicorno (Giuseppe Zanca). Brano dalla forte influenza classica con evidenti sguardi a Bartók e Stravinskij, si avvertono citazioni a una delle grandi passioni musicali di Madonia.

Dal Garage a Qui, caratterizzato dalla swingante batteria di Lele Melotti (impeccabile), ci fa rivivere le grandi orchestre jazz. Gli archi eseguiti da Archi dell’Opera – Quartet vengono arricchiti da quelli digitali di Madonia. Attente tessiture, momenti minimali, scelte dei suoni, cura del particolare; le parti di piano di Madonia la dicono lunga sulla sua bravura. L’esecuzione sfuma con il tema, fischiettato, come all’inizio dallo stesso Madonia. Brano che più rappresenta la scelta stilistica di questo album.

Stavo rientrando in macchina ascoltando musica erano le due di notte e mentre chiudevo la porta del garage mi è venuta in mente questa melodia che ho subito registrato sul telefono per non dimenticarla. Quindi al momento di decidere il titolo non poteva essere che Dal Garage a qui (ride). Clima jazz? non saprei dire, non è il mio mondo, anche se lo guardo e ascolto da anni. Diciamo che sono stati certi musicisti “i marziani” come Keith Emerson, Corea, Zawinul, Hancock che mi hanno spinto a studiare seriamente tentando di emularli, non certo il mondo del pop. (Danilo Madonia)

Cambio di clima con Quasi un Tango, il pezzo più toccante di questo album. Il tema viene esposto dall’accordion suonato da Madonia. Il clima è malinconico e introspettivo. Melotti lavora finemente alle spazzole, l’accordion viene doppiato dal piano e dalla chitarra acustica di Andrea Maddalone. Il solo di piano si muove con attento riguardo alle dinamiche, le tastiere punteggiano finemente l’esecuzione con efficaci pad; anche qui presenti ance e fiati. Nel finale l’esecuzione “si apre” con la parte di archi, sfumando con l’intreccio di accordeon, corno inglese e clarinetto (Lidia Brischetto)

Quasi un tango l’ho scritta al pianoforte così com’è poi ho fatto un po’ di aggiustamenti ed è tutta storta (ride) 7 6 7 6… è venuta così naturalmente. Riesco a suonarla naturalmente perché è la melodia che mi giuda; nella parte centrale quando entra Melotti e il contrabbasso, vado in sei perché non volevo preoccuparmi a contare. Verso il finale ho inserito il corno inglese e il clarinetto. Dimenticavo suono anche la mia vecchia accordion Busilacchio. L’ho titolata cosi, perché il clima c’è, ma essendo tutta storta (ride) sembra quasi… un tango. (Danilo Madonia)

Il Fiume e il suo senso dello scorrere vengono rappresentati dall’arpeggio di piano, nei 2:18 di questo cammeo.

Il Fiume è infatti scritto cercando di rappresentare l’idea dello scorrere. Fino all’ultimo doveva essere il titolo dell’album, poi ho pensato che essendo genovese, poco avevo a che vedere con il fiume (ride) anche perché qui a Genova quando si vede il fiume, purtroppo, si porta via tutto. (Danilo Madonia)

In Correr sin Aliento il clima si fa teso, fortemente ritmico con Marco Fuliano alla Batteria e Rosario Jermano alle percussioni, presente Giorgio Cocilovo alla chitarra acustica. Clima brasiliano, Madonia sviluppa un ottimo solo al piano Fender. Le parti orchestrali e solo di flauto (Hiro Honshoku) evocano i dischi di bossa nova anni ’60 e i grandi album CTI.

In Correr sin Aliento il clima direi che è più latino che brasiliano. L’ho composto sempre sul pianoforte e, ogni tanto, in certi momenti mi chiedo cosa farebbe Chick Corea se stesse lui a suonare? Provo a pensare come se fossi lui o perlomeno con molta modestia provo ad ispirarmi a lui. Oltre ai tanti amici presenti, mi preme sottolineare il bel solo al flauto di un mio vecchio amico Hiro Honshoku. (Danilo Madonia)

In viaggio verso Nizza, si entra in pieno clima jazz nel tempo e nell’incedere di Melotti e dei suoi piatti, bell’intervento del sax soprano di Bruno Giordana. Madonia interviene con gusto in solo al pianoforte intrecciando le sue note con quelle del soprano. D’effetto l’utilizzo del piano Fender.

È nato mentre andavo verso Montecarlo (ride); eravamo con Renato per una serata allo Sporting. Mentre viaggiavamo in autostrada era agosto, un sole pazzesco, ho fischiettato il tema e l’ho registrato sul telefono per non dimenticarlo. Arrivato a casa ho cercato di dargli un senso. Il titolo l’ho cambiato da Montecarlo a Nizza dove è nata mia madre. (Danilo Madonia)

I 3:17 di Ma & Pa sono riservati al pianoforte in quello che è un chiaro omaggio ai suoi genitori. Il piano si muove, fra climi classici e tentazioni più contemporanee. Le tastiere di Madonia assicurano un sostegno accennato con delle riuscite pennellate. Chitarra e basso sono suonati dallo stesso Madonia.

L’ho scritto un 13 febbraio, giorno del compleanno di mio padre, e poiché purtroppo non ci sono più ho pensato di dedicarlo a entrambi. Fare gli assoli è un po’ come comporre in tempo reale, quindi è molto complicato. Hai due paletti che sono il ritmo e l’armonia. Al quel punto li devi cercare una melodia alternativa all’originale. Quando devo fare gli assoli mi metto la base musicale vado a camminare e cerco di cantarmi delle cose. Dal cervello alla bocca è più veloce se lo fai sul piano e diverso, più complesso, anche se non sembra. Me ne fotto delle scale altrimenti corri il rischio di percorrere strade già percorse. (Danilo Madonia)

Picuapita viene aperto dal breve stacco della batteria di Melotti, presente al basso Paolo Costa, tornano fiati e violini, spazio al solo di tromba di Giampaolo Casati. Intrigante l’arrangiamento dei fiati in sezione doppiati dalle voci di Paola Montanari e dello stesso Madonia che interviene in solo al pianoforte.

Mio papà faceva il tranviere e mia madre la commessa alla Rinascente. Avevano un registratore a bobine della Nuova Faro, che ancora conservo, e suonava la chitarra con il pollice. Aveva un suo quaderno dove segnava le diteggiature delle canzoni. Lui suonava e mia madre cantava, ma solo in casa, il loro nome d’arte era Mary grissino e Mimmo focaccia, una cosa così. Io piccolino cantavo con loro. Quando usci Piove di Modugno, avevo sì e no due anni, cantavo “ciao ciao bambina” farfugliando alla meno peggio il testo. E picuapita era una di quelle parole che cantavo facendo ridere i miei. La parte iniziale è fatta con una serie di quarte che si susseguono e, in qualche modo è una specie tributo a Keith Emerson che con le quarte prese da Bela Bartock, ci ha fatto un po’ tutta la sua carriera. Il resto è poi arrivato da solo spontaneamente. (Danilo Madonia)

Sono gli archi ad aprire Ru Courtaud, ballad jazz condotta dal piano di Madonia. Melotti lavora con le spazzole, il contrabbasso di Enio Veniale, caratterizza la ritmica, clarinetto e flicorno ampliano la tavolozza timbrica.

Il titolo prende il nome da una stradina di Antagnod in Valle D’Aosta a duemila metri di altezza dove da bambino sono stato in una colonia del comune di Genova. Ci sono ritornato qualche tempo fa per una gita. Mentre ero lì mi è venuta in mente questa melodia che ho subito fissato fischiandola sul telefono. A dire il vero, in primo momento, nell’introduzione volevo inserire, ovviamente, citandolo nei crediti il secondo concerto per pianoforte e orchestra di Bela Bartock che inizia con tutta una serie di quinte e di quarte di una bellezza da buttarsi per terra. Poi ho desistito sono andato nella mia libreria a cercare degli archi con il sordino e con quelli ho poi composto. Una volta terminata questa introduzione ho trovato qualcosa che staccasse in tre e in quattro. Poi quando riprende il tema entrano altri attori il clarinetto e il flicorno. (Danilo Madonia)

Il suono dell’erhu (strumento cinese campionato dalle tastiere di Madonia) apre Le ragazze di Osaka, unica concessione al suo passato, brano del repertorio di Eugenio Finardi. La parte vocale è appannaggio di Paola Montanari e dello stesso Finardi, molto riuscito l’alternarsi delle loro voci. Una canzone che dopo tanti anni e, innumerevoli versioni, rimane toccante e coinvolgente. È un ritrovarsi di vecchi amici, compagni di tour infiniti. Elio Rivagli alla batteria, Madonia basso e chitarra e tastiere, Rosario Jermano alle percussioni, con Bob Callero allo Stick.

Mentre lavoravo l’album mi sono reso conto che proprio nel 2022 cadevano i quaranta anni dalla prima uscita della canzone. È un brano che è in qualche modo dedicato ad Elettra la prima figlia di Eugenio. A registrazione quasi terminata, ho coinvolto Elio Rivagli alla batteria tra l’altro presente nel precedente album. Lui si è detto subito entusiasta ed ha fatto delle parti molto interessanti, quasi tribali, lavorando sui tom, confermandosi fior di batterista (Danilo Madonia)

Madonia chiude il cd con Lyle eseguito al pianoforte, brano dedicato a Lyle Mays, il geniale pianista cofondatore del Pat Metheny Group. Proprio ascoltando quest’ultima take si può comprendere il percorso artistico che ha portato alla realizzazione di un album di grande spessore come “Varie ed eventuali”.

Ero alla stazione in procinto di partire per Milano e ho ricevuto un messaggio che mi informava della scomparsa di Lyle Mays. La commozione ha preso il sopravvento e all’improvviso gli occhi si sono riempiti di lacrime. Lyle Mays insieme a Joe Zawinul è stato uno dei musicisti che più ho amato. (Danilo Madonia)

Uno dei dischi più belli del 2022, destinato ad entrare fra i nostri dischi preferiti di fine anno. Si raccomanda più che “vivamente”. Per chi volesse ascoltare dal vivo Danilo Madonia, appuntamento ai concerti di Renato Zero a Roma al Circo Massimo il 23, 24, 25, 28, 30 settembre con chiusura il 1 ottobre.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA