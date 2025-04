La bellissima Thais Wiggers ha già mietuto la prima ‘vittima’ a The Couple. L’ex velina ha infatti conquistato il nome di Danilo Mileto, uno dei due fratelli pugliesi in gara nel reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Il concorrente, infatti, non ha fatto mistero di essere abbagliato dalla bellezza di Thais e di essere attratto da lei. Peccato che l’ex velina sia già impegnata.

Wiggers ha infatti un compagno del quale si è detta molto innamorata, tuttavia non disdegna la vicinanza di Danilo, anche se in modalità differenti a quelle che lui vorrebbe. “Thais è proprio bella però a lei piacciono quelli possenti”, ha raccontato inizialmente il maggiore dei fratelli Mileto, spiegando di essere determinato a non arrendersi nel suo corteggiamento nei confronti della modella brasiliana.

Danilo Mileto pazzo di Thais Wiggers a The Couple: “È fidanzata? È solo questione di tempo…”

“Finché il cuore batte, si combatte! – ha anzi tuonato il concorrente di Bari, aggiungendo – Se succede una cosa del genere, torno a Bari e mi fanno la standing ovation! È solo questione di tempo, tu devi sempre pensare da dove sei partito…” Danilo Mileto, insomma, non demorde e, anzi, si prepara a giocare tutte le sue carte per conquistare la bella Thais che, dal suo canto, ha dichiarato: “È bello, sì, gli ho detto che somiglia a Hercules… Sono felice perché ho trovato un compagno di ballo.” Stuzzicata da Ilary Blasi, la modella ha tuttavia ammesso che le avances di Danilo le fanno piacere: “Se mi fa piacere essere corteggiata? Certo, fa piacerissimo! Però, come lui ben sa, il mio cuore è già occupato”, ha tenuto comunque a precisare.