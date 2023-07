Danilo Minotti, direttore d’orchestra di Sanremo, è morto/ Il triste annuncio di Baglioni: “Addio amico”

Chi è Danilo Minotti, il direttore d’orchestra del Festival di Sanremo morto a 61 anni

È morto Danilo Minotti, uno dei direttori d’orchestra storici del Festival di Sanremo. Minotti ha lasciato questo mondo all’età di 61 anni ma al momento non si conoscono le cause del decesso. Ad annunciare la sua morte con un toccante messaggio è stato Claudio Baglioni, che alcuni anni fa è stato direttore artistico nonché conduttore del Festival.

“È un’alba tristissima – ha annunciato Baglioni dando la triste notizia -. Il Maestro Danilo Minotti è partito per un lungo viaggio e per un posto sconosciuto. Ha chiuso, con un piccolo gesto, il tempo che ha diretto e condotto per una vita. Ha preso con sé la delicatezza dei modi, la grazia bisbigliata delle sue parole, la sapienza e la passione del suo mestiere di musicista e di uomo. Addio Danilo, amico e compagno di tante storie. Claudio”.

Danilo Minotti, l’addio del conservatorio di Monopoli in cui era docente

La notizia della morte di Danilo Minotti è stata accolta con grande dolore da molte personalità del mondo della musica. Il maestro, d’altronde, ha collaborato negli anni con tanti grandi artisti, italiani ed internazionali. È stato inoltre docente di Composizione e Arrangiamento Pop/Rock al conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, che ha salutato il maestro con queste parole: “Il Direttore, con profonda tristezza e incredulità, partecipa all’intera Comunità del Conservatorio, la dolorosa notizia della prematura scomparsa del M° Danilo Minotti, Docente di Composizione e Arrangiamento Pop/Rock. Tale luttuoso evento rappresenta per l’Istituzione una grave perdita, tanto a livello umano che professionale, lasciando un vuoto in quanti lo hanno conosciuto e ne hanno potuto apprezzare tali doti. Alla famiglia del M° Minotti, giungano le più sentite condoglianze e l’abbraccio di tutto il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli”.

