Danilo Pereira alla Roma?/ Calciomercato, il PSG offre il mediano ai giallorossi

CALCIOMERCATO NEWS: IPOTESI DANILO PEREIRA ALLA ROMA

La finestra di calciomercato invernale potrebbe portare ancora un volto nuovo tra le file dei giallorossi entro la fine di gennaio dato che nelle ultime ore è emersa l’indiscrezioni riguardante il possibile approdo di Danilo Pereira alla Roma. Dopo gli arrivi di Sergio Oliveira dal Porto e di Ainsley Maitland-Niles dall’Arsenal, i capitolini continuano a sistemare il proprio centrocampo visti i rumors sul calciatore di proprietà del Paris Saint-Germain.

Sotto contratto con i francesi fino al giugno del 2025, Danilo Pereira sta trovando pochissimo spazio per giocare e potrebbe averne ancora di meno se verrà confermato l’arrivo di Tanguy Ndombele, in uscita dal Tottenham ed accostato a Roma, Juventus e Napoli, a Parigi. Secondo quanto rivelato da Il Romanista, Danilo Pereira potrebbe essere l’uomo ideal per la mediana romanista se verrà completata la cessione di Amadou Diawara.

CALCIOMERCATO NEWS: DANILO PEREIRA ALLA ROMA, LA SITUAZIONE

La possibilità di vedere Danilo Pereira alla Roma in questi frenetici giorni di calciomercato potrebbe essere ritenuta concreta se sarà confermata la partenza di Diawara. Il PSG può contare su diversi elementi per quella zona del campo ed il club stesso avrebbe proposto il cartellino del trentenne alla Roma. La situazione potrebbe evolversi ulteriormente nelle prossime ore.

