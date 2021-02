Danilo Rea, chi è?/ Il pianista che ci ha regalato grandi canzoni d’amore

Danilo Rea chi è? E’ sua la firma su molte canzoni d’amore, soprattutto in coppia con Gino Paoli, e questa sera sarà sul palco dello show di Rai1 dedicato proprio ai buoni sentimenti, A grande richiesta (Parlami d’Amore). In molti hanno già avuto modo di conoscerlo e vederlo perché spesso ha collaborato con i grandi artisti italiani ma, per tutti gli altri, è giusto sapere che Danilo Rea è un noto pianista e musicista italiano classe 1957, nato a Vicenza. Trasferitosi a Roma da piccolo, Danilo Rea consegue il diploma di pianoforte al Conservatorio di Santa Cecilia, e già a 18 anni è pronto a debuttare con Enzo Pietropaoli e Roberto Gatto, formando il Trio di Roma. Da loro al nuovo gruppo New Perigeo il passo è breve e la sua musica si tinge di jazz affrontando una lunga tournée con Rino Gaetano e a Riccardo Cocciante.

Da quel momento in poi la sua vita si sposta all’estero e presto Danilo Rea diventa spalla di alcuni grandi artisti statunitensi da Chet Baker a Joe Lovano e Art Farmer. Agli inizi degli anni ’90 torna in Italia e si occupa di una serie di lavori e collaborazioni che lo portano alla corte di Mina, Claudio Baglioni, Pino Daniele e come collaboratore occasionale anche con Fiorella Mannoia, Renato Zero, Gianni Morandi e Adriano Celentano. Nel 2001 partecipa alla realizzazione di Mina in Studio e nel 2009 è tra gli artisti ospiti del doppio CD di Baglioni, Q.P.G.A.. Tre anni dopo è al fianco di Gino Paoli con il quale nel 2014 partecipa al Festival di Sanremo. Cosa ci racconterà in musica questa sera sul palco di Rai1?



