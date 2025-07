Chi è Danilo Rea, il pianista jazz italiano che ha collaborato con grandissimi artisti nel corso della carriera? Nel 2014 a Sanremo

Danilo Rea è noto per essere uno dei più grandi pianisti jazz italiani: un musicista che vanta collaborazioni di grande successo con grandissimi artisti in Italia e non solamente, avendo lavorato spesso con jazzisti statunitensi. Nato a Vicenza, Danilo si è trasferito a Roma da bambino con la sua famiglia, mostrando fin da subito una forte propensione per la musica.

Chi è Danilo Rea e li sodalizio con Fiorella Mannoia/ La canzone "Margherita" segnò la svolta

Dopo essersi iscritto e diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, nel 1975, insieme ad Enzo Pietropaoli e Roberto Gatto ha formato il Trio di Roma. Più avanti, dopo essersi aperto alla musica progressive, ha formato un’altra band, i New Perigeo, con Giovanni Tommaso, collaborando con grandi artisti come Rino Gaetano e Riccardo Cocciante, accompagnandoli in diverse tournée.

Danilo Rea, chi è: l’amore per il jazz nato da ragazzo

Negli anni Danilo Rea è tornato al suo primo grande amore: si è dedicato sempre più al jazz, suonando con alcuni dei più grandi solisti statunitensi, facendo conoscere il suo nome anche fuori dall’Italia. Nel 1991 ha lavorato con Pino Daniele all’album “Un uomo in blues” mentre nel 1997 ha creato un altro trio musicale insieme ad Enzo Pietropaoli e Fabrizio Sferra: i Doctor 3.

Nel frattempo ha continuato a collaborare con alcuni tra i più grandi artisti italiani, come Renato Zero, Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Domenico Modugno e altri ancora: tra questi anche Mina, con la quale ha lavorato a lungo. Negli anni dieci del Duemila ha collaborato spesso con Gino Paoli, prendendo parte con lui nel 2014 al Festival di Sanremo. “Gino dà libertà assoluta, accetta qualsiasi variante, e poi viene dalla generazione che conosce il grande jazz” ha raccontato Rea.

Danilo Rea, ad Avvenire, diversi anni fa ha raccontato qualcosa in più sulla sua grande passione per la musica e in particolar modo per il jazz, per il quale – secondo il musicista – restano fondamentali “improvvisazione e libertà” secondo l’artista. Il pianista, ricordando i suoi “esordi”, ha spiegato poi di essersi appassionato al jazz ascoltando in Rai grandi musicisti come Renato Sellani, Bruno Martino, Enrico Simonetti.