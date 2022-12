Danilo Valeri rapito da “narcos” a Ponte Milvio/ Roma, è figlio di boss Maurizio

Danilo Valeri, figlio del boss Maurizio, è stato rapito in un locale a Ponte Milvio, a Roma, in pieno stile “narcos”. Un gruppo di almeno sei persone, forse albanesi, secondo quanto ricostruito da Adnkronos, intorno alle 2.30 avrebbe fatto irruzione all’interno del bar di viale di Tor di Quinto e lo avrebbe portato via con la forza, caricandolo su un’auto. Le forze di Polizia in quei momenti non erano presenti nella zona, seppure quest’ultima sia particolarmente vigilata in virtù della frequente movida.

La Procura della Capitale ha aperto una inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino per sequestro di persona. Gli inquirenti hanno avviato le ricerche del ventenne, ma di lui non ci sono tracce. È probabile che verranno presto visionati i filmati delle telecamere di sorveglianza dell’area per rintracciare gli autori dell’atto. Diversi testimoni sono stati inoltre ascoltati. La pista più accreditata al momento è quella del regolamento di conti, dati i precedenti della famiglia. Il padre, a maggio scorso, era stato infatti gambizzato.

Danilo Valeri rapito da “narcos” a Ponte Milvio: chi è il figlio del boss

Il fatto che Danilo Valeri, ventenne romano rapito a Ponte Milvio, sia figlio del boss Maurizio non sembrerebbe per nulla una casualità. L’uomo, proprietario di un autolavaggio lungo via del Casale di San Basilio, è infatti da poco uscito dal carcere dopo essere stato coinvolto in alcuni blitz antidroga. La famiglia è ormai da tempo nota alle forze dell’ordine della Capitale per le sue attività criminali e adesso è tornata a balzare sulla cronaca. I timori è che nel sequestro possano essere coinvolti dei clan rivali.

Intanto, gli inquirenti stanno scandagliando anche la vita privata del giovane di cui non si hanno più tracce da diverse ore. In base a quanto emerge dai profili sui social network del ventenne, prima di essere portato via con la forza dal locale, aveva pubblicato diverse storie in cui mostrava la sua auto di grossa cilindrata. L’ultima foto è quella di un brindisi.











