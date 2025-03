Danilo Zanvit Stecher, chi è il compagno di Vladimir Luxuria: insieme dal 2023

Storica attivista e noto personaggio televisivo, Vladimir Luxuria da ormai più di un anno condivide una storia d’amore con il compagno Danilo Zanvit Stecher. La vita privata della celebre opinionista e conduttrice televisiva è più volte diventata oggetto di curiosità ed attenzioni nel settore della cronaca rosa; ad oggi, il suo cuore appartiene al ragazzo di origini tedesche che nel 2023 è stato presentato dal gossip come il suo nuovo fidanzato.

Ai tempi fu il settimanale Novella 2000 a paparazzare per la prima volta la coppia in forma pubblica, tracciando anche un identikit del nuovo compagno dell’attivista: di origini tedesche, vive a Bolzano, lavora nel sociale e ha 37 anni, 21 in meno della compagna. In particolare, è un’attivista impegnato nel civile a sostegno della comunità LGBTQIA+ esattamente come Vladimir.

Vladimir Luxuria e il nuovo compagno: “La differenza d’età non è un problema“

Vladimir Luxuria e il compagno Danilo Zanvit Stecher stanno insieme dal 2023, periodo delle prime paparazzate, e hanno quasi subito ufficializzato la loro storia d’amore. La coppia quell’anno ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui si sono definiti “una coppia aperta“, pur essendo “estremamente gelosi l’una dell’altro e non c’è spazio per i tradimenti”. I due sono amici da tantissimo tempo: il rapporto si è ulteriormente cementificato negli ultimi anni e quella che era una semplice e speciale amicizia si è trasformata in qualcosa di più.

Era il 2009 quando si incontrarono per la prima volta: “Tra noi non c’era ancora la fiamma. Da lì nacque l’amicizia. Poi Danilo ha iniziato a parlarmi di sé e ho subito capito che si trattava di un ragazzo in gamba, molto particolare”. Per loro, inoltre, la differenza d’età non rappresenta affatto un problema, come rassicurò Vladimir: “Due persone affini possono andare d’accordo indipendentemente dall’anagrafe […] quindi l’età non è un problema. Anzi, siamo complementari: io posso condividere la mia esperienza e lui mi insegna le cose della nuova generazione“.