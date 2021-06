Danimarca approva legge anti migranti/ Richiedenti asilo delocalizzati in altro paese

La Danimarca ha approvato nelle scorse ore una legge che di fatto esclude i migranti dal paese. Nel dettaglio si tratta di una norma che prevede che le domande di asilo o eventuali altre forme di protezione internazionale, vengano esaminate in dei centri che si trovino al di fuori dei confini nazionali danesi, in un paese terzo, come riferisce l’edizione online del Corriere della Sera. Quest’ultimo si farà carico di accogliere i richiedenti asilo qualora la loro domanda venisse accolta, e nel contempo di espellerli ove arrivasse un rifiuto.

Bollettino vaccini covid oggi 4 giugno/ Immunizzati totali a quota 23.16%

In ogni caso, quindi, chi farà domanda di richiesta d’asilo per la Danimarca non potrà entrare nello stesso territorio danese. Ovviamente non sono mancate le critiche, a cominciare dall’Unione Europea, con un portavoce della Commissione che «condivide le preoccupazioni espresse dall’Alto commissario per i rifugiati dell’Onu, sia sulla compatibilità degli obblighi internazionali della Danimarca, che sul rischio di minare le fondamenta del sistema internazionale di protezione dei profughi». L’iniziativa «solleva questioni sull’accesso alle procedure di asilo, e alla protezione».

CINA/ "Il figlio unico era un tesoro sociale, ora 3 figli saranno solo per i ricchi"

DANIMARCA APPROVA LEGGE ANTI MIGRANTI: DURA REPLICA DELL’ONU

Dura anche la replica dell’Alto Commissariato per i rifugiati dell’Onu, con il capo dell’ufficio Unhcr nei Paesi nordici e baltici, Henrik Nordentoft, che ha così commentato: «Avviando una modifica così drastica e restrittiva nella legislazione danese sui rifugiati, la Danimarca rischia di avviare un effetto domino in cui altri Paesi in Europa e nelle regioni vicine esploreranno la possibilità di limitare la protezione dei rifugiati sul proprio suolo».

Al momento il governo di Copenaghen non ha ancora specificato quale sarà questo “paese terzo” che dovrebbe farsi carico al posto della Danimarca delle richieste di asilo e dell’accoglienza dei migranti, ma più volte si è parlato del Ruanda, che ha firmato lo scorso aprile con i danesi un memorandum d’intesa sulla cooperazione in materia di asilo e migrazione. Altre ipotesi sono l’Egitto e l’Eritrea. Nel 2019, sono state 2.716 le persone che hanno fatto richiesta di asilo in Danimarca, molte di meno rispetto alla crisi migratori del 2015.

AL RISTORANTE 6 A TAVOLA/ Addio alla regola del 4 senza senso e validità scientifica

© RIPRODUZIONE RISERVATA