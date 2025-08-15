In Danimarca un treno è deragliato: non è ancora chiaro cosa sia successo, ma le autorità parlano di una "catastrofe" con "diversi feriti"

È stato descritto come una “grave catastrofe” l’incidente ferroviario che si è registrato poche ore da in Danimarca con un treno deragliato per ragioni che non sono ancora state chiarite, causando il ferimento di numerose persone tanto che sono state mobilitate decine di automobili della polizia, numerose ambulanze e anche parecchi elicotteri tra quelli di soccorso e quelli per la ricerca; il tutto con le autorità che non permettono a nessuno di avvicinarsi al luogo dell’incidente.

Partendo dalla (pochissime) cose che sappiamo, l’incidente ferroviario in Danimarca si sarebbe verificato attorno alle ore 17:30 sulla linea da Copenaghen a Sønderborg, a pochissima distanza dal confine con la Germania: i residenti dell’area hanno raccontato ai media locali di aver sentito inizialmente un forte boato, seguito a numerose sirene accorse sulla scena; mentre oltre ai soccorritori da terra, sappiamo che sono stati immediatamente mobilitati diversi elicotteri (un residente racconta di aver “perso il conto”) e dei droni da ricognizione.

Non è – per ora – nota la causa dell’incidente ferroviario in Danimarca, ma è certamente significativo notare che dopo aver inizialmente sospeso il traffico sulle linee per tutta la serata di oggi, la Dänische Staatsbahnen (ovvero la compagnia ferroviaria danese) ha annunciato che anche per tutta la giornata di sabato non effettuerà alcun servizio; mentre la stessa sostiene di non avere informazioni concrete su quanto accaduto.

Cos’è successo in Danimarca: il treno deragliato sembra aver colpito un camion che trasporta liquami

Le autorità della Danimarca accorse sulla scena dell’incidente ferroviario si sono limitate a parlare – appunto – di “incidente” senza alcun tipo di spiegazione, sostenendo che ci sarebbero “diversi feriti” e uno dei soccorritori presenti sulla scena ha parlato di una vera e propria “catastrofe”: non a caso, sembra che si siano mobilitate anche i soccorritori della Germania che hanno inviato alcune ambulanze sulla scena e sembra che sia stato istituito un gabinetto di crisi.

Le informazioni, insomma, per ora sembrano scarseggiare, ma una prima spiegazione arriva dall’agenzia Banedanmark – in Danimarca incaricata del traffico – che su Twitter/X ha scritto che il treno deragliato avrebbe “colpito un altro veicolo” fermo al passaggio a livello; mentre intervistato da TV2 il responsabile delle comunicazioni della Dänische Staatsbahnen – Tony Bispeskov – ha spiegato che il treno avrebbe colpito “un camion che trasportava liquame“.