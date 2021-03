Danimarca sospende vaccini AstraZeneca/ “Sospetto coaguli sangue”: allarme in Ue

La Danimarca è solo l’ultima in Europa ad aver sospeso il vaccino anti-Covid di AstraZeneca facendo scattare indagini immediate sui possibili effetti: è notizia di questa mattina da Copenaghen che il Governo ha sospeso per precauzione l’uso dei vaccini AstraZeneca in tutto il Paese a causa di potenziali problemi di coagulazione del sangue in alcuni pazienti sottoposti alla vaccinazione del siero anglo-italiano.

«Le autorità sanitarie hanno sospeso, per misure precauzionali, la vaccinazione con AstraZeneca a seguito del segnale di un possibile effetto collaterale grave sotto forma di coaguli di sangue fatali. Al momento non è possibile concludere se esista una connessione. Agiamo presto, è necessario indagare a fondo», scrive su Twitter il Ministro della Salute del Governo danese, Magnus Heuniche. Dopo i dubbi iniziali, ora a livello europeo – Italia compresa – è stato dato il via libera sicuro e ufficiale alle vaccinazioni di AstraZeneca anche agli over 65 ma è negli ultimi giorni che qualcosa sta avvenendo in sempre più Paesi europei.

DANIMARCA E NON SOLO: CHI HA DUBBI SU ASTRAZENECA

Oggi la Danimarca, ieri l’Austria, nei giorni scorsi anche Estonia, Lussemburgo, Lituania e Lettonia: le decisioni di questi Governi, tra loro abbastanza simili nei contenuti, hanno posto un blocco temporaneo alla vaccinazione di AstraZeneca per problemi legati a presunti coaguli, trombosi e addirittura casi di morte sopraggiunte dopo le vaccinazioni. Si attende il responso del Comitato di valutazione dei rischi dell’Authority con sede ad Amsterdam che a breve comincerà un’indagine in merito anche se dall’EMA (Agenzia del Farmaco europeo) giungono notizie rassicuranti dopo il caso austriaco: «non ci sono attualmente indicazioni che la vaccinazione abbia causato queste condizioni, che non sono elencate come effetti collaterali di questo vaccino».

Per Soren Brostroem, direttore della National Health Authority, la decisione di “stoppare” AstraZeneca in Danimarca è un punto centrale della attuale campagna di vaccinazione europea: «Siamo nel bel mezzo del più grande e importante programma di lancio di vaccinazioni nella storia danese. E in questo momento abbiamo bisogno di tutti i vaccini che possiamo ottenere. Pertanto, mettere in pausa uno dei vaccini non è una decisione facile. Ma proprio perché vacciniamo così tanto, dobbiamo anche rispondere con tempestività quando si è a conoscenza di possibili gravi effetti collaterali. Dobbiamo chiarire questo aspetto prima di poter continuare a utilizzare il vaccino di AstraZeneca». Nel convegno mattutino della Uil “Vaccino per tutti” ha commentato il caso anche il direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia «Arrivano notizie non confortanti dalla Danimarca rispetto alla sospensione di un vaccino (di Astrazeneca, ndr) e questo non ci aiuta, perché aumenta l’incertezza dei cittadini rispetto all’utilizzo di questo o quell’altro vaccino o di una supposta classificazione di vaccini cosiddetti di serie A e serie B».

Sundhedsmyndighederne har af forsigtighedshensyn sat vaccination med AstraZeneca i bero efter signal om en mulig alvorlig bivirkning i form af dødelige blodpropper. Det kan pt ikke konkluderes, om der er en sammenhæng. Vi handler tidligt, det skal undersøges grundigt #COVID19dk — Magnus Heunicke (@Heunicke) March 11, 2021





