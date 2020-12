Danimarca, visoni “zombie” riemersi: saranno cremati/ Si teme contagio aria e acqua

Neanche un regista dei più inquietanti film horror avrebbe immaginato uno scenario del genere. Succede in Danimarca, dove lo scorso novembre circa 17 milioni di visoni, allevati per il commercio delle pellicce di lusso, sono stati uccisi perché infettati da una variante del Covid-19 che stava colpendo anche gli esseri umani. Il problema è che nella fretta di eliminarli, gran parte di questo animali sono stati uccisi e poi scaricati dai camion in grandi fosse comuni in terreni appartenenti all’esercito danese, ma anche altrove. La fretta ha portato in molti casi a sepolture superficiali, con fosse poco profonde e poca terra a ricoprirne corpi. Ed ecco quello he sta succedendo, testimoni molti cittadini che vivono presso queste aree: il fenomeno di decomposizione, che comporta che la carcassa dell’animale morto si riempia di gas e sprigioni azoto e fosforo, ha portato incredibilmente a gonfiare i visoni morti e farli sbucare fuori dal terreno in cui erano stati gettati.

ALLEVAMENTO VISONI VIETATO FINO AL 2022

Un autentico caso di visoni-zombie insomma. Gli abitanti hanno protestato presso le autorità perché ovviamente questa situazione comporta seri rischi sanitari, visto che vicino a dove sono state seppellite le carcasse dei visoni si trova anche un lago balneabile e una fonte di acqua potabile che ovviamente potrebbero essere stati contaminati. Adesso si sta procedendo a scavare nuove fosse comuni più profonde. Il governo però ha detto che il lavoro di nuove fosse comuni inizierà solo il prossimo mese di maggio quando il rischio di contaminazione da Covid-19 non dovrebbe più essere presente negli animali morti. Gli animali allora saranno trasportati in vicini inceneritori di rifiuti per essere cremati. La Danimarca intanto ha uno dei più alti tassi di coronavirus in Europa, con 609 casi segnalati ieri, secondo Our World Data dell’Università di Oxford. Molto più alto del tasso del Regno Unito di 403 per i casi confermati di coronavirus. Una proposta di legge che vieterà l’allevamento di visoni fino a 2022 dovrebbe essere approvata dal parlamento.



