Dopo i danni al villaggio di Temptation Island 2025 e le polemiche scaturite, un volto noto della produzione rompe il silenzio

Mai come quest’anno, il comportamento dei fidanzati di Temptation Island sta facendo discutere. E no, non per tradimenti o avvicinamenti piccanti alle tentatrici, bensì per le reazioni furiose e spesso violente avute di fronte ad alcuni video visti, che si sono trasformate il tavoli e sedie lanciate in aria, calci e pugni a porte e altri oggetti del villaggio. Un comportamento che ha indignato molti telespettatori, tanto che c’è chi ha accusato anche la produzione di aver mostrato in TV scene che forse era meglio evitare.

L’accento si è poi posto anche sui danni al villaggio di Temptation Island 2025, che da quest’anno, com’è noto, non è più l’Is Morus Relais in Sardegna, bensì il Calandrusa Resort in Calabria. Molti hanno fatto notare il poco rispetto dei fidanzati per il luogo e i danni arrecati a molti oggetti. C’è anche chi ha posto la questione in chiave ironica, taggando nel suo post proprio un membro della produzione del programma.

Danni al villaggio di Temptation Island 2025: il braccio destro di Maria De Filippi risponde alla polemica

“Quando vi è costato di danni quest’anno?”, è la domanda che un utente e telespettatore di Temptation Island 2025 ha posto taggando Ida Provenzano, noto braccio destro di Maria De Filippi nonché direttrice di produzione delle sue trasmissioni più amate, tra cui lo stesso reality delle coppie.

Ida ha ripostato la storia sul suo profilo Instagram, rispondendo bonariamente alla domanda dell’utente con due faccine che ridono a crepapelle. Una risposta, dunque, ironica, quella dell’addetta ai lavori, che cerca di spegnere così le numerose polemiche sorte in queste ore. Polemiche che probabilmente sono invece destinate a riaccendersi nel corso della prossima puntata, prevista mercoledì 23 luglio su Canale 5, qualora ci fossero nuovi atteggiamenti violenti da parte di uno o più fidanzati di Temptation Island 2025.

