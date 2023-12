Danni da eventi atmosferici/ Imprese obbligate alla polizze, nuovo emendamento (15 dicembre 2023)

I danni da eventi atmosferici potranno essere risarciti a favore delle imprese, purché rientrano tra i parametri prestabili dai ministeri dell’economia (Mef) e delle imprese (Mimit). Alluvioni, terremoti, esondazioni, frane e inondazione, potrebbero essere i principali responsabili della distruzione delle strutture operative.

A tal proposito, il Governo ha predisposto un emendamento (da approvare in commissione bilancio al Senato in riferimento alla prossima Legge di Bilancio del 2024), dove si legge l’obbligo da parte delle imprese, di sottoscrivere una polizza contro gli eventi atmosferici, entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

Danni da eventi atmosferici: polizza obbligatoria per le imprese

I danni da eventi atmosferici possono arrecare degli enormi disagi alle strutture aziendali, specialmente quelle con stabilimenti significativi. Il prossimo emendamento stabilisce l’obbligo di una assicurazione nei confronti delle imprese che hanno sede legale in Italia o di aziende estere che hanno stabile organizzazione nel nostro Bel Paese.

Le assicurazioni a copertura dei danni provenienti dagli eventi catastrofali, come ad esempio i terremoti, gli alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni, devono essere sottoscritte entro e non oltre il 31 dicembre dll 2024.

Ancora tempo dunque, per poter definire quali compagnie assicurative potrebbero essere preferite dalle imprese. Tuttavia, l’emendamento contiene anche una riduzione delle multe per quelle aziende che non sottoscriveranno la polizza.

I nuovi importi sono fissati ad un minimo di 100 mila euro, fino ad un massimo di 500 mila euro. Le cifre verranno applicate sia qualora l’impresa eluda appositamente la sottoscrizione della polizza, sia nel caso “lo dimenticasse”, ma anche in caso di rifiuto apposito.

Grazie ad un nuovo Fondo di solidarietà nazionale, la copertura a fronte di eventuali danni provocati da eventi atmosferici, si estenderà ai settori di acquacoltura e pesca, per proteggere gli impianti produttivi, le strutture aziendali e le infrastrutture a rischio.

Lo stesso emendamento promuove la ripresa grazie a degli interventi specifici, come dei finanziamenti agevolati per poter ristruttura l’edificio.











