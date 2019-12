Danny Aiello è morto/ Attore italoamericano, pizzaiolo Sal in “Fa’ la cosa giusta”

Lutto nel mondo del cinema: l’attore Danny Aiello è morto all’età di 86 anni. Considerato tra i principali caratteristi di Hollywood tra gli anni Settanta e Ottanta, si è spento all’improvviso mentre si trovava in New Jersey. Secondo quanto fa sapere Repubblica.it, il decesso sarebbe derivato da una grave infezione emersa nel corso di alcune cure alle quali si stava sottoponendo da alcuni giorni. Nel corso della sua lunga carriera, sono numerosi i ruoli ricoperti, sia al cinema che in teatro. Tra i più significativi rimasti nella memoria, quello al fianco di Robert De Niro ne Il Padrino e quello di Sal, il pizzaiolo nel film di Spike Lee del 1989, Fa’ la cosa giusta. Una carriera ricchissima e nata quando era molto giovane, che l’ha visto al fianco di nomi importanti come Paul Newman in Fort Apache the Bronx. La popolarità arrivò però in Fa’ la cosa giunta, dove interpretava il proprietario italoamericano (ma queste erano anche le sue stesse origini) della pizzeria. Per questo ruolo si guadagnò la nomination agli Oscar come miglior attore non protagonista.

DANNY AIELLO È MORTO: ADDIO ALL’ATTORE, AVEVA 86 ANNI

A confermare la morte dell’attore 86enne Danny Aiello, celebre per i suoi ruoli di italoamericano, è stata la sua portavoce, Tracey Miller, che in un breve comunicato ha fatto sapere, come riferisce Corriere.it: “Con profondo dolore annunciamo che Danny Aiello, amato marito, padre, nonno, attore e musicista, ci ha lasciato la scorsa notte dopo una breve malattia”. Classe 1933, nato a New York da padre operaio figlio di immigrati e madre sarta originaria di Napoli, debuttò al cinema nel 1976 con Il prestanome di Martin Ritt. Nel 1986 comparve anche nel video di Papa don’t preach di Madonna, nei panni del padre della cantante. Ma è stato anche capitano di polizia nel film di Sergio Leone, C’era una volta in America, nel ruolo di Vincent Aiello mentre è stato Monk in La rosa purpurea del Cairo di Woody Allen. La sua ultima apparizione risale allo scorso anno nel film Little Italy-Pizza, amore e fantasia.

