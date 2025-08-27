Danny Collins - La canzone della vita è un film che offre ancora l'occasione ad Al Pacino di una grande interpretazione. Ispirato a una storia vera

Danny Collins – La canzone della vita, film su Rai 1 diretto da Dan Fogelman

La seconda serata di Rai 1 di mercoledì 27 agosto 2025, alle ore 23.20, ha in programmazione la commedia drammatica americana Danny Collins – La canzone della vita, uscito nelle sale nell’anno 2015. La regia è curata da Dan Fogelman così come la sceneggiatura, mentre la musica è frutto di una collaborazione tra Ryan Adams e Theodore Shapiro. La storia si ispira alla vita del cantante folk Steve Tilston.

Gli interpreti di rilievo sono: Al Pacino, Annette Bening, Jennifer Garner e Bobby Cannavale. Al Pacino è considerato uno dei migliori attori dell’ intera storia del cinema, con una filmografia che abbraccia metà secolo. Esordisce in Me, Natalie nel 1969 ed è ancora in attività con l’ultima pellicola del 2025 L’esorcismo, di Emma Schmidt. Bening è attrice di cinema e teatro, mentre Garner deve la celebrità alla serie televisiva Alias (2001-2006). Cannavale, nato negli USA ma di chiara origine italiana, ha lavorato nel cinema, in Tv e nel teatro.

La trama del film Danny Collins – La canzone della vita: un cantante in declino ritrova la voglia di vivere e cantare

Danny Collins (Al Pacino) è un cantante anziano e provato dalla vita. Canta vecchie cover in locali di secondo ordine, consuma droga e alcol in quantità industriali ed è profondamente insoddisfatto. Neanche la presenza di una giovane compagna al suo fianco sembra risvegliare in lui la voglia di vivere. Al proprio compleanno riceve dal suo manager una sorpresa: una lettera scritta a lui da John Lennon quando, tanti anni prima, aveva letto una sua intervista.

Le brevi parole del famoso Beatles a lui dedicate danno una scossa al ritmo ormai rallentato della sua esistenza. Danny sente tornare il coraggio, la voglia di combattere e mettersi in gioco, tutte sensazioni che erano morte e sepolte da tempo. Nuove aspirazioni sembrano rimettere in moto Collins: lascia la giovane compagna e si mette alla ricerca del figlio mai seguito prima.

Lo trova, Tom Donnelly (Bobby Cannavale) è gravemente ammalato, sposato con Samantha (Jennifer Garner) hanno una bimba piccola e bisognosa di cure. E’ la rinascita per Danny: lascia gli agi e i vizi degli ultimi tempi e si getta a capofitto nella nuova avventura: aiutare la famiglia di suo figlio. Sostiene Tom nella sua battaglia contro la malattia, aiuta nuora e nipote e riprende incredibilmente dopo tanto tempo a scrivere canzoni.