Danny Quinn chi è? Da attore di fiction e film a concorrente ne La Fattoria

Nella puntata di oggi de La volta buona è ospite Danny Quinn, noto attore che da alcuni anni si è ritirato dal piccolo schermo. Chi è Danny Quinn? Figlio d’arte cresce in una famiglia di artisti, il padre attore Anthony Quinn, noto attore di Hollywood mentre la madre è Jolanda Addolori, attrice italiana. Classe 1964 è nato 16 aprile a Roma ha dunque quasi 61 anni. Ha esordito sin da giovanissimo come modello e attore in film e serie tv come A Reason to Believe e Stradivari. Durante gli anni ’90 recita in diverse pellicole italiane ma si fa conoscere al grande pubblico con la fiction Valeria Medico Legale al fianco di Claudia Koll.

Genitori Danny Quinn: chi sono papà Anthony Quinn e mamma Jolanda Addolori/ "Non era violento ma severo"

Nel 1989 debutta alla conduzione, è uno dei presentatori del Festival di Sanremo al fianco di Rosita Celentano, Gianmarco Tognazzi e Paola Dominguin, vengono soprannominati i ‘figli di’. Negli anni 2000 Danny Quinn affianca alla sua carriera di attore anche quella di personaggio televisivo, nel 2004 partecipa al reality La Fattoria. In anni più recenti, a partire dal 2010 torna sul set di numerose fiction di successo come R.I.S. Roma-Delitti imperfetti e Il sottile fascino del passato. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, l’attore dal 2016 è sposato con la giornalista e conduttrice televisiva Nancy Maamary dalla quale ha avuto la figlia Luna. Ha ben 12 tra fratelli e sorelle nate dalle relazioni del padre con tre donne diverse.

Sara Ricci ha un fidanzato?/ La passione per i partner più giovani: "Scendo con l'età per non invecchiare"

Danny Quinn cosa fa oggi? “Il sogno di realizzare un docufilm con tutti i 12 figli del padre Anthony Quinn

Danny Quinn cosa fa oggi? È papà di una bambina di cinque anni, Luna, ed è sposato con la conduttrice televisiva Nancy Maamary. Attualmente è impegnato nella relazione di un docufilm sulla vita del padre Anthony Quinn soffermandosi non tanto sulla sua carriera ma soprattutto sulla sua vita privata e sui 12 figli che ha avuto. Insomma vuole realizzare un film sul padre sotto un altro punto di vista. “L’idea è realizzare il suo sogno: raggruppare tutta questa gente” ha spiega.

Thierno Thiam, chi è e che fine ha fatto Billo/ Fu Teo Mammucari ad attribuirgli il nomignolo dopo che...

Protagonisti del progetto, infatti, saranno i suoi 12 fratelli e le sue sorelle sparsi in giro per il mondo: Christina, Catalina, Duncan, Valentina, Sean, Alex, Antonia e Ryan, a cui si sommano Chris e Francesco, morti prematuramente e due figli illegittimi di cui non si conosce il nome. L’attore, sempre a proposito dei suoi fratelli, ha aggiunto: “Alcuni li ho sentiti. Ma sono persone che hanno ferite profonde a causa dell’abbandono. Ce n’è uno a Parigi che non ho mai conosciuto, altri nel New Mexico.”

Danny Quinn e il dolore per la morte dei fratelli Francesco e Chris: “Venuto a mancare un pezzo di cuore”

Nella vita di Danny Quinn ci sono due grandi dolori come la morte dei fratelli Chris e Francesco Quinn. Il primo è morto a soli tre anni causando un dolore profondo nell’attore mentre il secono è deceduto causa di un infarto a 48 anni. “Io avevo un rapporto bellissimo con Francesco e ce l’ho con Lorenzo. Infatti quando è venuto a mancare Francesco è venuta a mancare letteralmente una parte del mio cuore.” ha confessato l’attore in una toccante intervista rilasciata a Mara Venier nei mesi scorsi.