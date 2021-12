Dante Alighieri, storia vera/ Chi era? Mistero Beatrice: amore o figura ‘angelica’

Chi è stato davvero Dante Alighieri e qual era la sua storia? In concomitanza con la messa in onda, questa sera, del docu-dramma “Il sogno di un’Italia libera”, format che prova a ricostruire gli eventi storici, politici e religiosi del 1300 per inquadrare meglio la figura del sommo poeta fiorentino, torna d’attualità il dibattito su chi sia stato veramente l’autore della “Divina Commedia” nel privato, contestualizzandolo nel clima di quegli anni che lo videro protagonista e allo stesso tempo vittima di importanti avvenimenti, e senza dimenticare la figura cardine di Beatrice e un amore su cui tanto si è scritto per quanto restino ancora tanti aspetti da chiarire. Ma procediamo con ordine e cominciamo da…

…Firenze, culla per antonomasia del Rinascimento e dello stesso poeta e scrittore, nato in una data non meglio precisata tra il 21 maggio e il 21 giugno del 1265 da rampollo di una importante famiglia fiorentina ovvero gli Alighieri. Come si evince subito, tanto si conosce ma ancora tanto non si sa della sua vita: ma cosa possiamo ricostruire della sua vicenda terrena al di là delle tante lacune biografiche? Il ragazzo, che pare si sentisse come una sorta di predestinato per svariate ragioni e quindi, che si trattasse di vicende letterarie, amorose o politiche, lui tendeva a scorgere un segno del destino e il pezzo di un puzzle molto più grande di lui, tanto da avere la convinzione di dover portare a termine una missione “profetica” (qui le virgolette sono d’obbligo, si noti bene) su investitura diretta di Dio. Ad ogni modo Dante crebbe in un ambiente altolocato e ‘cortese’, stringendo amicizia con i principali esponenti della scuola stilnovistica e conoscendo nel frattempo Beatrice Portinari, figura mitica i cui contorni sono avvolti da mistero e romanticismo.

CHI ERA DANTE ALIGHIERI? DAL SENTIRSI UN ‘PREDESTINATO’ AL MISTERO DI BEATRICE CHE…

La morte della donna, avvenuta nel 1290 in ancora giovane età, segnerà profondamente Dante causandogli una crisi che avrà pesanti riflessi sulla sua visione non solo morale ma artistica del mondo, e tanto da spingerlo a scendere attivamente in campo in politica nella fazione dei FGuelfi. La circostanza, come sappiamo, lo porterà al doloroso esilio per via della sua fiera opposizione al nuovo Papa Bonifacio VIII e alla condanna a morte comminatagli in caso di ritorno. Sarà così costretto a morire in esilio a Ravenna, nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321, lontano dalla sua patria: ma sarà proprio questo distacco, e il continuo peregrinare tra le varie corti dell’Italia centrale il fattore decisivo per osservare gli eventi da lontano e trovare l’ispirazione per i versi della sua “Divina Commedia” oltre che tante altre opere immortali. Tanti restano gli aspetti poco chiari della sua vita: a partire dall’infanzia di cui non parla mai (al pari, va detto, di tanti suoi illustri contemporanei) fino ad arrivare a Beatrice.

Quest’ultima sarà uno dei perni attorno a cui è costruita la poetica della sua Commedia e sulla sua figura sono sorte nei secoli diverse interpretazioni e leggende. Secondo alcuni c’è tanto di romanzato nei suoi scritti, come ad esempio la circostanza che il loro primo incontro avvenne quando Dante aveva solo nove anni, come pure la credenza che entrambi fossero sposati dato che pare più attendibile la versione secondo cui i parenti indussero il poeta a sposare Gemma Donati (che gli darà due figli, Jacopo e Pietro) per superare il trauma della morte di ‘Bice’. Tuttavia, come è noto, tanti studiosi mettono in dubbio l’esistenza stessa della donna nell’immagine che Alighieri ci diede, dato che la nascita di una Beatrice Portinari è stata attestata storicamente. Il dubbio è che tra di loro sia davvero nato un sentimento d’affetto reale (anche per la differenza di ceto) e che ‘Bice’ fu soprattutto per lui fonte di ispirazione e musa ideale, donna eterea che rispondeva, più che alle ragioni del cuore e al gusto di Dante, ai… canoni della poesia del Dolce Stil Novo che idealizzava una donna-angelo, tramite tra l’uomo e Dio, personificazione dell’Amore archetipico e sublimatrice dei desideri.



