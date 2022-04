DANTE, FUGA DAGLI INFERI/ Video: clip esclusiva del docu-film sul Sommo Poeta

La vita di Dante Alighieri e in particolare, i vent’anni di esilio, la “fuga” da Firenze, la condanna a morte, le continue peregrinazioni ma anche la scrittura di una delle opere più famose al mondo, la Divina Commedia. Tutto questo nel docu-film Sky Original “Dante, fuga dagli inferi”, in programma domani 16 aprile alle 21.15 su Sky Arte e disponibile anche on demand e in streaming su NOW. Qui di seguito una clip esclusiva:

In “Dante, fuga dagli inferi” è Toni Servillo a prestare la voce al padre della lingua italiana. Con l’aiuto di esperti e intervistati d’eccezione come Nicola Lagioia, Alberto Casadei, Laura Pasquini, Sebastiana Nobili, Alma Poloni, Giuseppe Indizio, Francesco Santi, il Conte Sperello di Serego Alighieri, il docu-film ricostruisce il percorso fisico di Dante per l’Italia del ‘300 e quello mentale che ispira i canti della Commedia, in una sorta di “making of” dell’opera.

“Dante, fuga dagli inferi” è un docu–film che non racconta il solito Dante che si studia a scuola, quanto il Dante intimo, il Dante uomo del suo tempo, il Dante incapace di dire una parola per sua moglie e sui suoi cinque figli ma in grado di scrivere intere opere per una donna con cui non ha mai avuto una relazione”, le parole del regista Sebastiano Facco. E il docu-film si pone l’obiettivo di avvicinare anche i “profani” all’opera e alla vita del poeta, con la Divina commedia “metafora della vita del poeta e della stessa esistenza umana”.

“Dante, fuga dagli inferi” è un docu-film Sky Original realizzato da Indigo Stories, scritto da Davide Savelli e Matteo Bozzi con la collaborazione di Sebastiano Facco, diretto da Sebastiano Facco.

