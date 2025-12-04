Dante muore in Un Professore 3? Alessandro Gassmann insinua dubbio: "Cambiamento importante in negativo o in positivo"

Dante muore in Un Professore 3? La trama originale allarma: Merlì colpito da un’aneurisma

Che fine fa Dante in Un Professore 3? Le anticipazioni della fortunata fiction di Rai1 svelano che nelle prossime puntate succederanno tantissime cose. Al centro delle trame ci saranno ovviamente i ragazzi della 5C del liceo romano Leonardo Da Vinci con i loro sogni, le loro aspettavi, i loro primi amori e la loro voglia di futura. Nasceranno tantissimi nuovi flirt come quello tra Zeno e Viola e forse anche tra Simone e Thomas tuttavia a preoccupare è il destino del protagonista il professore di filosofia Dante Balestra.

Anticipazioni Un Professore 3 prossima puntata 11 dicembre 2025/ Simone non perdona Thomas!

Dante muore in Un Professore 3? La domanda trova il suo fondamento in un due basi. Innanzitutto dalla trama originale da cui è tratta. La fiction di Rai1, infatti, è un remake della serie spagnola Merlì. Anche questa è ambientata in una liceo ed ha per protagonista un professore ed i suoi alunni. Sebbene ci siano delle differenze, soprattutto per quanto riguarda alcuni personaggi ed il fatto che nella serie originale la storia d’amore tra Manuel e Simone si è sviluppata diversamente, sia stata più duratura ma abbia comunque portato alla rottura. Tuttavia poiché nella serie originale Merlì muore per un aneurisma cerebrale proprio al termine della terza stagione in molti hanno ipotizzato tale dramma anche per il remake italiano.



Zeno e Viola in Un Professore 3 s'innamorano? Anticipazioni: parlano gli attori/ "Succederanno tante cose"

Anticipazioni Un Professore 3, Alessandro Gassmann spiazza: “Anno rivoluzionario”

Dante muore in Un Professore 3? Le anticipazioni non si spingono oltre e questo pericolo sembra superato dal fatto che sul finire della scorsa stagione il protagonista si è sentito male, ha avuto dei gravi problemi cardiaci ed ha rischiato di morire venendo salvato in extremis. Le dichiarazioni di Alessandro Gassmann rilasciate in un’intervista su Raiplay, tuttavia, insinuano il dubbio circa un destino funesto del protagonista. L’attore romano si è sbilanciato anticipando: “Quest’anno sarà un anno rivoluzionario” E subito dopo ha acceso la curiosità dei fan: “Ci sarà un cambiamento molto importante nella mia vita non posso dirvi se positivo o negativo ma è una sorpresa che vi lascerà di stucco” Cos’accadrà al professore di filosofia, nonché papà di Simone nelle prossime puntate stando alle anticipazioni Un Professore 3?