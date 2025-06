Nella sua Commedia, Dante racconta di una Romagna corrotta in cui non ci sono più gli antichi (e virtuosi) protagonisti di una volta (6)

Guido presenta dunque a Dante i signori romagnoli e rievoca l’antica nobiltà, ora decaduta (siamo nel XIII e XIV secolo!), della Romagna. La Romagna che egli racconta è infatti corrotta ed in essa non esistono più gli antichi romagnoli virtuosi.

Dante fa parlare di loro appunto Guido del Duca, in particolare nei versi dal 97 al 111 (Purgatorio, Canto XIV): Lizio di Valbona, un Guelfo che aiutò Rinieri dei Paolucci, signori del Castello di Calboli, il quale apparteneva ad una potente famiglia Guelfa di Forlì; egli cadde combattendo nel 1296 contro le milizie cittadine di Scarpetta Ordelaffi; parla altresì del nipote di Rinieri, Fulcieri da Calboli, che, come altri capi romagnoli, ricoprì vari incarichi nelle città comunali e fu podestà nel 1303 a Firenze, perseguitando duramente i Guelfi bianchi (il Villani lo presenta come uomo feroce e crudele); anche Arrigo Mainardi, di Bertinoro, fu amico di Guido; Pier Traversaro (Pietro Traversari), di origini bizantine, fu invece signore di Ravenna nella prima metà del Duecento, mentre Guido di Carpegna fu Guelfo e si oppose a Federico II; Fabbro dei Lambertazzi fu capo dei Ghibellini bolognesi e combatté valorosamente contro Modena e Ravenna; Bernardino di Fosco, di umili origini, divenne uno dei principali cittadini di Faenza, così come era un gran gentiluomo il già citato Guido da Prata.

LETTURE/ La poesia di Marelli, il mondo è un dono e noi siamo in “debito”

Ugolino d’Azzo appartenne alla nobile famiglia toscana degli Ubaldini che visse in Romagna, come ricordato in altra puntata, e fu parente dell’arcivescovo Ruggieri; Federigo Tignoso, che gran parte delle fonti affermano fosse di Rimini, aveva bellissimi capelli biondi e faceva parte di una brigata di giovani noti per la loro liberalità; i Traversari e gli Anastagi, infine, erano nobili famiglie ravennati.

ARTE/ Il lusso sfrenato dell’Art Déco per dimenticare gli orrori della guerra

Dal verso 112 al 123 del XIV Canto del Purgatorio, Dante ricorda alcune città note per la liberalità delle sue nobili famiglie: Bretinoro (Bertinoro), cittadina tra Forlì e Cesena, i cui signori erano parenti di Guido; poi Bagnacaval(lo), che era dominata dai Malvicini, mentre Castrocaro e Conio erano castelli posseduti da signori col titolo di conti. Dei Pagani, signori di Faenza, ricorda il “dimonio” Maghinardo da Susinana, col quale la stirpe ebbe fine; Ugolino dei Fantolini era invece un nobiluomo di Cerfugnano, signore di parecchi castelli in territorio faentino, morto intorno al 1278.

DANTE/ Intrighi, cenacoli e protagonisti di una Commedia "romagnola"

Nella Comedìa sono ricordati un po’ tutti i castelli e le città di una certa importanza della Romagna: in rapida carrellata, le ricordate Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna (Inferno: Canto V, 97-99, dove Dante cita anche il Po). Nel Canto XXVII, 40-42, egli ricorda anche Cervia e i Da Polenta, così come nel Purgatorio, nel citato Canto XIV (97-99; 107-108; 109-11) e nel Paradiso (Canto VI, 61-63), dove rammenta anche il Rubicone.

Poi, come più volte ricordato, indica ancora Faenza (Inferno, Canto XXVII, 49-51), Bagnacavallo, Bertinoro e Castrocaro (vedi il citato Canto XIV del Purgatorio), ma anche Imola, Cattolica, nuovamente Cervia, poi San Leo, Verucchio, San Benedetto in Alpe, con la cascata dell’Acquacheta, affluente del Montone (Inferno, Canto XVI, 94-102) e Gradara, nelle Marche.

Dante scrive anche della pineta di Ravenna (Purgatorio, Canto XXVIII, 1-3) e di quella di Classe (Purgatorio, Canto XXVIII, 19-21), i cui versi hanno ispirato la denominazione degli attuali Lido di Classe e Lido di Dante, sorti negli anni 60.

Proprio lì, Dante immagina l’incontro con Beatrice (Purgatorio, Canto XXX, 32-33) e la bellezza del creato (Purgatorio, Canto I, 115-117), che Pupi Avanti nel suo recente e citato bel romanzo L’alta fantasia. Il viaggio di Boccaccio alla scoperta di Dante (e nel film Dante del 2022) immagina il poeta, accompagnato da Menghino Mezzani, in estasi nella pineta ravennate.

(6 – continua)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI