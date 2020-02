Danti, fidanzato di Nina Zilli/ Tutti lo sapevano, ma ora non si nascondono…

L’amore fra Danti e Nina Zilli non è di certo recente, ma i due hanno reso pubblica la loro relazione solo in questi giorni. Il rapper dei Two Fingerz che risponde all’anagrafe con il nome di Daniele Lazzarin, è stato immortalato infatti sui social al fianco della cantante, prima sorridenti e poi impegnati in un tenero bacio. Secondo le voci di corridoio riportate da Adnkronos, sembra che i due abbiano iniziato a frequentarsi in occasione di Tu e D’Io, il singolo lanciato lo scorso autunno. Risale infatti a quella stagione il primo rumor riguardo alla rottura fra la cantante e il precedente fidanzato, il pittore ed ex pugile Omar Hassan. Danti e Nina sono quindi accomunati dalla stessa passione per la musica: il rapper ha infatti pubblicato sei album fino ad oggi, l’ultimo dei quali La tecnica Bukowski. Classe 1981 e originario di Desio, in provincia di Monza-Brianza, Danti è stato uno dei collaboratori principali di Fabio Rovazzi. Si deve anche a lui il successo di Andiamo a comandare, ma anche quello di Fedez e J-Ax con le loro Senza pagare e sconosciuti da una vita, di cui ha scritto i testi.

Danti, fidanzato Nina Zilli: “Siamo fidanzati”

“Siamo fidanzati”: due semplici parole che hanno confermato quanto si sospettava già da tempo, ovvero che Danti e Nina Zilli stanno insieme. Il video con i loro baci appassionati, condivisi dalla cantante su Instagram, sono diventati subito virali e riportati dalla stampa nazionale. Anche se il primo scoop è stato lanciato da Diva e Donna una settimana prima dell’annuncio dei due artisti, grazie ad un bacio avvenuto durante una cena al ristorante. Oggi, sabato 22 febbraio 2020, Nina Zilli sarà ospite di Una storia da cantare: si parlerà anche del gossip del momento? I due novelli fidanzati intanto in queste ore stanno ridendo di gusto per via di tutti gli articoli pubblicati sul loro conto. Il motivo? Le espressioni del rapper. In una serie di Stories di Instagram, pubblicate sul profilo ufficiale di Danti, li troviamo insieme al ristorante mentre guardano google e le immagini riportate dai quotidiani. Frame che si riferiscono ovviamente all’annuncio del loro amore e in cui Danti esibisce una faccia davvero buffa. “Una vergogna questa cosa… ma perchè ti stai vergognando di me?”, le chiede il rapper. “No guarda le facce che fai… poi le riprendono”, risponde Nina Zilli sorridente. La felicità fra loro è palpabile e il segreto della loro coppia deve essere proprio l’ironia. Subito dopo infatti, il rapper le fa un complimento, ma solo per sottolineare che sta bene con gli occhiali alla Kurt Cobain.

© RIPRODUZIONE RISERVATA