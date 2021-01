Danza con me 2021, Roberto Bolle/ Vasco Rossi firma capolavoro, Miriam Leone charme ineguagliabile

Danza con me 2021 è l’edizione della rinascita. Così l’ha intesa Roberto Bolle, con una scaletta degna della sua eleganza ed un parterre di ospiti di tutto rispetto. La quarta edizione di Danza con Me vola alto, ricordandoci l’importanza e la potenza dell’arte e della cultura in un momento così delicato in tutto il mondo. Non ci possono essere insufficienze nelle pagelle post puntata, non per atto di generosità quanto per le scelte azzeccate da Roberto Bolle e della Rai. Allora cominciamo dalla straordinaria apertura di Vasco Rossi, che mette la firma sul primo capolavoro musicale del 2021. Il suo nuovo brano ‘Una canzone d’amore buttata via’ racchiude lo stile e l’essenza poetica del Blasco, che incanta insieme a Roberto Bolle sul palco. Non ci si può soffermare in valutazioni tecniche, ma solo godersi lo spettacolo. Voto 10.

Danza con me 2021, il web ai piedi di Miriam Leone: la co-conduttrice di Roberto Bolle lascia il segno

Fascino, forza di attrazione e seduzione. Miriam Leone è questo e molto altro per i tantissimi fan che hanno seguito le sue gesta da co-conduttrice durante Danza con Me 2021. Di certo ha stregato i follower con un look estremamente affascinante, ma anche i più critici non hanno potuto fare a meno di notare le sue capacità alla conduzione. Con delicatezza e puntualità si è rivelata genuina e a proprio agio sul palco di Raiuno, per questo motivo speriamo di rivederla presto in questo ruolo. Voto 8 per l’attrice più cliccata dagli italiani, il cui hashtag è finito persino in tendenza su Twitter durante la puntata. Quindi arriviamo al padrone di casa, Roberto Bolle, unico nel ballo e ficcante nel monologo conclusivo, ricco di fiducia e di ritrovato ottimismo. Qualcuno giustamente lo ha definito una divinità della danza, ma anche il Cristiano Ronaldo del ballo. Tutto vero, anche se in questa edizione – come detto – è riuscito ad andare ancora oltre sprigionando una sensibilità senza eguali. Voto 9.

Danza con me 2021, i regali di Roberto Bolle sono i suoi ospiti: vince la cultura su Raiuno

I regali di Roberto Bolle sono gli ospiti che ha scelto. Stefano Fresi, con un accurato medley al piano, omaggia i grandi personaggi della musica come Lucio Battisti, Lucio Dalla e Luciano Ligabue. Voto 7 per l’attore, lo stesso giudizio positivo attribuito a Francesco Montanari, che ben completa il terzetto vicino a Bolle. E poi l’intensissimo monologo di Michelle Hunziker, in difesa delle donne maltrattate dai propri uomini. E’ andata oltre le riflessioni a cui siamo abituati, apportando un valore sorprendente al programma. Voto 8 alla conduttrice, sinceramente emozionata e con gli occhi lucidi durante l’esibizione. Tra gli altri big della serata il telecronista Fabio Caressa, protagonista di un siparietto davvero originale con Roberto Bolle. La sua “telecronaca speciale” si rivela uno dei momenti più leggeri della puntata, ma non per questo meno apprezzabili. Voto 7.



© RIPRODUZIONE RISERVATA