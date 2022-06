Danza con me, Roberti Bolle/ Diretta 18 giugno 2022: ospiti Ornella Vanoni e… (replica)

Danza con me, anticipazioni show 18 giugno 2022: Franca Leosini e Carla Signoris raccontano aneddoti sulla danza

Stasera andrà in onda su Raiuno il meglio del programma di intrattenimento Roberto Bolle – Danza con Me 2022. Alla conduzione due artisti molto amati dal pubblico, Lillo e Serena Rossi. Ospite d’eccezione della serata John Malkovich, insieme al duo di perfomers Igudesman e Joo. Lo show era andato in onda il primo gennaio inaugurando così il nuovo anno televisivo. Lo straordinario successo ottenuto ha convinto i vertici Rai a rimandarlo in replica. Numerosi gli ospiti dello show tra cui Ornella Vanoni e il duo di Sanremo 2021 Colapesce e Dimartino. Oltre a loro interverranno Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, Diana Del Bufalo, le Farfalle Olimpiche e Frida Bollani Magoni.

L’intero show è stato dedicato a Carla Fracci scomparsa il 21 maggio 2021 e universalmente riconosciuta come una delle ballerine più importanti. Svetlana Zackarova la omaggerà con un assolo di Giselle. Roberto Bolle danzerà anche con Virna Toppi in un pezzo sotto la pioggia. Presenti anche Franca Leosini e Carla Signoris il cui ruolo sarà quello di far conoscere al pubblico a casa il mondo della danza. Le due racconteranno la danza attraverso curiosi aneddoti per far capire quali sono le difficoltà che un ballerino incontra nella sua carriera.

In Danza con me, Roberto Bolle porta uno show in cui la danza si coniuga con musica e intrattenimento. All’interno dello show non mancano spunti di riflessione. Lo scrittore Nicola Lagioia recita un monologo sul Tango, danza sensuale che nasce ai margini delle città sudamericane alla fine dell’Ottocento, come simbolo di sensualità e libertà. Roberto Bolle propone il suo tango con Nicoletta Manni. Colapesce e Di Martino si esibiranno nel loro brano Musica leggerissima. Roberto Bolle si esibirà anche in un assolo dominato da un laser che crea attorno a lui delle forme geometriche. La coreografia è di Massimiliano Volpini.

Carla Signoris ha preparato un monologo sulla ballerine in particolare dedicato a Maria Taglioni, la prima ad indossare il tutù e alla quale dedicarono un palazzo. Con l’occasione, Roberto Bolle porta in scena con Marianela Nùñez, Prima Ballerina del Royal Ballet di Londra, un balletto tratto da Paquita. Ci sarà anche un’esibizione sulle note di We are the champions con le Farfalle Olimpiche. Momento intenso con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca. I due attori fingono di incontrarsi e si rivedranno poi più volte fino a quando comprendono di essersi innamorati. Il loro rapporto sfocia però nella monotonia ma entrambi vorrebbero recuperare il rapporto. Il testo è stato scritto da Paolo Genovesi, regista del film Supereroi.

A Danza con me, Roberto Bolle è affiancato da ballerine di fama mondiale. Il famoso ballerino si esibirà nello show anche con Melissa Hamilton. I due portano in scena un passo a due tratto da Borderlands, di Wayne McGregor. Commovente l’esibizione di Frida Bollani Mengoni che accompagnandosi al pianoforte, canta Hallelujah di Leonard Cohen. Sullo sfondo Roberto Bolle danzerà con altri due ballerini. La conduttrice Serena Rossi canta Sono Bugiarda di Caterina Caselli, immersa in un’ambientazione anni Settanta. Nella coreografia Lillo cerca di conquistarla ma lei è attratta da Roberto Bolle. Franca Leosini apparirà poi a bordo di una carrozza settecentesca e riassumerà la storia di Manon Lescaut, tratto dal romanzo del 1731 di Antoine François Prévost; ambientato in Francia. Da quest’opera Bolle porta in scena il passo a due con Marianela Nùñez.

L’attore John Malkovich interpreta un pezzo teatrale, con il duo musicale Igudesman & Joo, che suonano rispettivamente il violino e il pianoforte. La scrittrice Silvia Avallone introduce invece il prossimo balletto di Roberto Bolle con Timofej Andrijashenko, primo ballerino russo del Teatro alla Scala, ispirato al film Zorba il greco (1964). Assieme a loro la MM Contemporary Dance Company. Tra un siparietto e l’altro ci sono gli interventi di Valerio Lundini. In chiusura Roberto Bolle, Serena Rossi e Lillo si divertono a ballare sulle canzone scritta ed interpretata da Valerio Lundini.











