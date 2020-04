Dap sotto accusa “chiarisca tra boss e detenuti comuni”/ Decreto legge in arrivo

Pubblicità

Dap sotto accusa da parte dei magistrati antimafia, in rivolta contro le scarcerazioni dei boss. Le maggiori critiche hanno investito proprio il Dipartimento delle carceri – il Dap guidato dall’ex pm di Potenza Francesco Basentini. Intanto, come riferisce Repubblica, il Guardasigilli Alfonso Bonafede garantisce un decreto legge già per la giornata di giovedì ma oggi potrebbe arrivare la decisione sulla scarcerazione di Cutolo che in caso affermativo rischierebbe di aprire una nuova e durissima querelle contro il governo. Dopo le rivolte nelle carceri scoppiate lo scorso febbraio e che hanno portato a danni per milioni di euro oltre a 13 morti, il Dap è nel fuoco delle polemiche dopo la circolare inviata il 21 aprile ai direttori degli istituti in cui si raccomandava di segnalare all’autorità giudiziaria, per via dell’emergenza Covid, i detenuti con patologie, ma anche quelli ultra settantenni. Non si trattava di un ordine di scarcerazione eppure dopo quella circolare sono aumentate le richieste di messa ai domiciliari da parte di detenuti over 70 e a maggior ragione se affetti da patologie, proprio come Cutolo. Adesso l’ultima parola spetterà a Bonafede che si farà sentire con un decreto legge che dovrebbe essere approvato in questi giorni.

DAP SOTTO ACCUSA: LE CRITICHE DI ANTOCI

Ad esprimersi sull’argomento è stato anche Giuseppe Antoci che ha chiesto al Dap massima chiarezza. “Il Dap, nelle sue circolari, ha l’obbligo di distinguere tra capi mafia e detenuti comuni”. Continua Antoci, asserendo come nel Codice Penitenziario “vige infatti il 4 bis che esclude l’automatismo a favore dei detenuti che si sono macchiati di reati gravissimi come quelli legati al 416 bis o detenuti nel regime severo del 41 bis”. In merito all’annunciato decreto legge, ha aggiunto, “è opportuno che il Governo e il Parlamento chiariscano che per prevenire il Coronavirus nelle carceri i boss mafiosi non possono però scontare la pena nelle loro case”. A suo dire, i mafiosi andrebbero mantenuti e curati dentro i circuiti penitenziari e “qualsiasi decisione non può prescindere dai pareri sia della Direzione Nazionale Antimafia sia delle Procure Distrettuali competenti per territorio”. In merito al rischio contagio Coronavirus, Antoci sembra dare maggiore interesse al rischio “che stanno correndo tanti uomini e donne nelle Forze dell’Ordine, nell’Esercito e nella Polizia Penitenziaria o ai tanti che sono in prima linea nei settori necessari al Paese”



